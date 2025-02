Homem sofre parada cardíaca em motel e morre; caso é investigado

Um homem de 58 anos morreu durante encontro com uma garota de programa em um motel na cidade de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. A Polícia Civil (PCMG) informou que a perícia não encontrou sinais de violência no corpo da vítima.

O caso foi registrada no Bairro Alto Limoeiro e, segundo a Polícia Militar (PMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por conta de uma homem passando mal dentro de um quarto do motel.

Quando a equipe chegou ao local, a vítima ainda estava viva, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu. Um amigo do homem informou aos policiais que ele estava no local com uma garota de programa. Ela fez contato com a administração do motel e o socorro foi chamado.

Contudo, antes que a Polícia Militar chegasse ao motel, ela deixou o local. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Exames serão feitos para determinar a real causa do falecimento, antes que se possa dizer ter sido por causas naturais.