Saiba quem era o empresário mineiro que morreu na queda de avião na Bahia

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O empresário mineiro Fredy Tanos, diretor do laboratório Laboranálise, é uma das vítimas da queda do avião em Cumuruxatiba, no interior de Prado, no Sul da Bahia. O acidente aconteceu no fim da tarde dessa segunda-feira (10/2). Além do mineiro, o piloto Mário Alessandro Gontijo de Melo, identificado como proprietário da aeronave. Ele teve ferimentos pelo corpo e foi encaminhado, lúcido, ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

Fredy era farmacêutico bioquímico. Ele se formou em 1977 na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). O empresário fundou a rede de diagnóstico Laboranálise, que possui três unidades em Sete Lagoas, na Região Central. Ele deixou dois filhos.

Pelas redes sociais, o laboratório lamentou a morte do fundador. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso diretor, Fredy Tanos. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colaboradores”.

O avião em que as vítimas estavam caiu próximo à Praia da Barra do Cahy. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), a aeronave é de pequeno porte, prefixo PU-DLG.

O empresário ficou preso às ferragens e teve o corpo carbonizado. O piloto foi socorrido pelo pelotão de Teixeira de Freitas (BA) e encaminhado de helicóptero, lúcido, ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, na cidade de Porto Seguro (BA).

Segundo os bombeiros, ele era proprietário da aeronave e foi secretário de Saúde de Eunápolis (BA), na região sul do estado. Registros apontam que a aeronave voava baixo na hora do acidente, mas ainda não se sabe o que causou a queda.

Investigação

Ao Estado de Minas, o Cenipa informou que agentes do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), órgão regional do Cenipa com sede em Recife (PE), foram acionados para investigar o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Durante a Ação Inicial são aplicadas técnicas específicas por profissionais qualificados e credenciados, responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e pelo levantamento de outras informações necessárias à investigação", explicou o órgão em nota.