Vídeo: veja como ficou o avião que caiu e matou empresário mineiro

Um avião caiu e matou o empresário mineiro Fred Thanos próximo à Praia da Barra do Cahy, no município de Prado, no sul da Bahia, ao final da tarde dessa segunda-feira (10/2). Thanos era dono da rede de laboratórios Laboranálise, no município de Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os destroços da aeronave em solo, ainda com fumaça saindo do avião. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), o empresário teve o corpo carbonizado no incêndio.

O piloto, identificado como Mário Gontijo, de 53 anos, foi socorrido pelo pelotão de Teixeira de Freitas (BA) e encaminhado de helicóptero, lúcido, ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, na cidade de Porto Seguro (BA).

Segundo os bombeiros, ele é proprietário da aeronave e ex-secretário municipal de Saúde de Eunápolis (BA), na região ao sul do estado.

Registros apontam que a aeronave voava baixo na hora do acidente, mas ainda não se sabe o que causou a queda.

Ainda de acordo com a corporação, o corpo do empresário foi removido das ferragens por agentes da Brigada de Emergência Voluntária de Cumuruxatiba e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por análises. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).