Grande BH: mãe encontra filha morta em área de mata

Uma mulher, de 29 anos, foi encontrada morta com perfurações de bala de arma de fogo em uma área de mata, no bairro Funcionários, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (10/2). Quem encontrou o corpo foi a mãe da vítima, que a procurava desde domingo (9), e o que pode ter motivado o homicídio foi uma briga de bar.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pela mulher durante a manhã, assim que ela e uma amiga encontraram o corpo em uma estrada de mata entre os bairros Funcionários e Perobas, aos fundos da Rua França. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava de bruços no chão com marcas de tiros.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e constatou que a vítima tinha cinco perfurações no corpo, sendo duas delas nas costas, duas no tórax e uma no rosto. Outro disparo também atingiu o celular da vítima, que foi recolhido para análise.

No local, os agentes também encontraram cinco estojos vazios de munição calibre .380 e um cartão de banco da vítima, posteriormente entregue ao irmão.

Durante as diligências, um homem contou aos policiais que havia inaugurado um bar na rua de trás, Geraldo Januário de Araújo, no sábado (8), e era amigo da vítima. Segundo ele, a mulher participou da festa de inauguração e, por volta das 5h da manhã de domingo, se envolveu em uma briga com uma outra cliente, de 30 anos, irmã de um traficante da região.

Ele relatou aos policiais que a vítima dormiu em sua casa quando, por volta das 13h, um homem a chamou no portão. A mulher saiu com o homem, não reconhecido pela testemunha, e a testemunha e a esposa voltaram a dormir. Às 15h, o casal acordou com diversas mensagens de que a mulher estava desaparecida. Eles buscaram os filhos da mulher na casa dela, mas não a encontraram.

Já pelo final da tarde de domingo, o homem contou que recebeu uma ligação da mãe da mulher dizendo que ela estava morta. Porém, não foi registrada a forma pela qual ela recebeu a informação.

A Polícia Militar identificou a mulher que se envolveu na briga com a vítima na manhã de domingo. Ela contou que estava sentada sozinha no bar quando decidiu ir embora. Porém, neste momento, ela relatou aos policiais que a mulher a puxou pelos cabelos, deu socos e a jogou no chão, até que ela conseguisse se desvencilhar e sair do local. Segundo ela, a vítima estava com sintomas de embriaguez e uso de entorpecentes.

Os militares também identificaram o homem que saiu com ela no início da tarde de domingo como um adolescente de 16 anos, conhecido na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo foi removido pelo Rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações seguem com a Polícia Civil.