Tempestades e granizo: 163 cidades de MG entram em alerta; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que 163 cidades mineiras estão em ‘perigo potencial’ para tempestades e queda de granizo. O alerta é válido até as 3h desta terça-feira (11/2).

De acordo com o Inmet, as precipitações, com intensidade entre 20 mm/h e 30 mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 40 km/h a 60 km/h, e queda de granizo.

No entanto, ainda conforme a previsão, o risco de corte de energia elétrica e alagamentos é baixo.

Mais cedo, o Inmet já havia divulgado outro alerta. No entanto, somente pouco mais de 30 cidades, até então, estavam sob risco de tempestades.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuva forte, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp da Defesa Civil (acesse aqui).

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Cidades em alerta