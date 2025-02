Rua de BH acumula furtos de motos em poucos dias; veja vídeo

Duas motos foram furtadas na mesma rua no Bairro Coração de Jesus, Região Centro-Sul de BH, em menos de quatro dias. A primeira ocorrência foi na última sexta-feira (7/2) e a outra nesta segunda (10/2). Em ambos os furtos, os veículos foram levados rapidamente e de maneira semelhante.

Na última sexta, câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista chega na Rua Perdigão Malheiros e para ao lado de uma moto estacionada. Em seguida, em outra motocicleta, dois homens chegam e também encostam próximo ao veículo estacionado.

Em menos de 1 minuto, o garupa desce, mexe rapidamente na moto estacionada, sobe nela e sai pilotando. Os três deixaram o local ao mesmo tempo. O vídeo não conseguiu registrar o que foi feito no veículo para conseguir tirá-lo do local.

“Infelizmente algo que demoramos muito para ter é levado em questão de segundos”, diz Geovana Ornelas, de 20 anos, dona da motocicleta furtada. Ela afirma que havia estacionado o veículo em frente ao trabalho como de costume.

“Desgrudei das câmeras por alguns minutos para arrumar a sala de reunião, foi quando eu vi uma moto estranha ao lado da minha”, conta Geovana. Quando a recepcionista foi para o lado de fora da empresa para verificar se estava tudo certo, a moto já havia sido levada. Ela acredita que falta ronda policial na rua. “Se tivesse monitoramento, não teriam furtado com tanta facilidade”, diz.

Veja o vídeo abaixo:

Na manhã desta segunda-feira, a cena se repetiu de maneira semelhante e também foi registrada por câmeras de segurança. Na mesma rua, um pouco mais à frente, as etapas do furto foram as mesmas da semana passada.

No entanto, ao arrancar com a moto furtada, o homem teve dificuldades para fazê-la andar e precisou dar impulso com o pé no chão e se apoiar na motocicleta de um dos homens que o acompanhava. Mesmo com o empecilho, o veículo foi levado.

O Estado de Minas pediu um posicionamento para a Polícia Militar de Minas Gerais sobre os furtos na região, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.