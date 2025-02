MG: trabalhador morre soterrado por ração para peixe

Um trabalhador morreu soterrado por ração para peixe na manhã desta segunda-feira (10/2) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu na fábrica de rações no momento em que a vítima e outro funcionário estavam quebrando blocos do grão que se acumulam no processo de queda dentro do silo. O outro operário conseguiu escapar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os funcionários da manutenção utilizaram uma empilhadeira para subir no reservatório e fixaram uma escada com um talabarte na parte interna do silo para descer e ter acesso aos grãos armazenados. Ao chegar no centro da pilha de ração, eles iniciaram o processo de quebra dos blocos com uma picareta.

No entanto, os grãos começaram a escoar para o fundo do silo rapidamente, soterrando os trabalhadores. Um dos funcionários conseguiu se segurar na escada e sair do reservatório com dificuldade. A vítima ficou com o pé esquerdo preso na parte inferior do silo e foi completamente soterrada.

No momento do acidente, o aparelho que gira os grãos estava em funcionamento, segundo o CBMMG.

Após o incidente, os funcionários da fábrica abriram as escotilhas de acesso e iniciaram a remoção do material. Eles também cortaram um acesso adicional na lateral direita do silo, para facilitar a retirada dos grãos e da vítima. No entanto, quando os bombeiros chegaram ao local, verificaram que não era possível reverter o quadro da vítima. O óbito foi constatado pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA).

O outro trabalhador foi atendido e medicado, sem necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde. Durante o atendimento, o responsável e proprietário do local passou mal e foi atendido e conduzido pela USA para uma unidade de saúde.

O local foi isolado e preservado pelas guarnições para a realização da perícia da Polícia Civil.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata