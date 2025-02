Ciclista morre atropelado por motorista que fugiu em rodovia de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um ciclista, de 33 anos, morreu atropelado na BR-116, no final da noite desse domingo (9/2). O atopelamento aconteceu na altura do quilômetro 807, próximo a Além Paraíba (MG), na Zona da Mata, cidade que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve morte imediata causada por um grande ferimento na cabeça e perda de massa encefálica. A bicicleta ficou totalmente destruída.

O veículo que atropelou e causou a morte do ciclista fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para realizar uma perícia administrativa e encaminhar o caso para a Polícia Civil que vai assumir a investigação do caso.

