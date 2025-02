Trecho de avenida na Pampulha será fechado a partir desta segunda (10/2)

A partir desta segunda-feira (10), a Avenida Otacílio Negrão de Lima, no cruzamento com a Alameda das Latânias, será interditada nos dois sentidos para a realização de obras de saneamento da Copasa. A previsão é que os trabalhos durem 40 dias.







Durante o período de interdição, agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar estarão no local para monitorar o tráfego e orientar os motoristas. Além disso, faixas de sinalização foram instaladas para indicar as rotas alternativas.







A intervenção faz parte de um projeto de modernização do sistema de abastecimento de água e esgoto na região da Pampulha. Segundo a Copasa, serão realizadas escavações para a substituição e reforço das redes subterrâneas, garantindo maior eficiência no fornecimento de água e na coleta de esgoto. Essas melhorias são fundamentais para evitar vazamentos, prevenir danos estruturais e aumentar a capacidade do sistema diante do crescimento urbano.



Os trabalhos ocorrerão em etapas para que a execução seja ágil e cause o menor impacto possível aos moradores e comerciantes da área. No entanto, a interdição total do trecho é necessária para garantir a segurança de trabalhadores e motoristas.



Desvios no trânsito

Motoristas que trafegam pela região deverão utilizar caminhos alternativos. Os veículos que vêm da Avenida Pedro I (barragem da Pampulha), no sentido Centro, devem seguir pela Avenida Antônio Carlos, acessar a Avenida Santa Rosa e retornar à Avenida Otacílio Negrão de Lima.



A Prefeitura de Belo Horizonte recomenda que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos. Caso haja necessidade de ajustes no cronograma, a população será informada.