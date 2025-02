Jovem inabilitado e embriagado furta moto, bate em carro e amputa dedo

Um homem, de 25 anos, foi preso depois de furtar uma moto e bater em um carro na rodovia MG-329, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, no sábado (8/2). O suspeito não tem carteira de habilitação, estava embriagado e sofreu uma amputação no pé no momento da ocorrência.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada no início da tarde para atender a uma ocorrência de furto de motocicleta, de modelo Honda CG, no distrito de Dom Lara, em Caratinga.

Durante a fuga, o homem bateu a moto contra um carro de passeio, de modelo Chevrolet Prisma, atingindo a lateral do veículo. Os agentes realizaram o cerco e bloqueio da rodovia que dá acesso à cidade, com o apoio das equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Polícia Militar do Meio Ambiente (PMAMB) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), e localizaram o homem na altura do quilômetro sete, onde ocorreu o acidente.

Segundo a PMMG, o impacto fez com que o autor sofresse uma amputação traumática do dedo mínimo do pé esquerdo. Ele recebeu os primeiros socorros pelos agentes da PMRv e foi encaminhado, por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Ainda segundo os registros policiais, o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pilotar moto e estava embriagado no momento do furto e do acidente.

O homem permaneceu sob escolta da Polícia Rodoviária até o encerramento do atendimento médico, quando foi encaminhado à delegacia. Já a moto foi recuperada e encaminhada ao pátio credenciado.

