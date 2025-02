MG: homem atira contra três jovens e deixa um deles em estado gravíssimo

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um jovem de 20 anos foi internado em estado gravíssimo após levar um tiro na cabeça na noite deste sábado (8/2) em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. O suspeito de efetuar o disparo seria um conhecido da vítima e que estaria sob efeito de drogas. Outras duas pessoas foram baleadas e encaminhadas para o hospital.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar (PMMG), as três vítimas e o suspeito estavam todos em uma casa localizada no Bairro Santa Cruz, próxima ao centro da cidade. Depois de um desentendimento, o suspeito utilizou uma arma de fogo, que estava sob sua posse e disparou contra as vítimas. Duas delas, um adolescente de 16 anos e um jovem de 21, foram levados para o hospital por terceiros antes da chegada dos policiais.

A terceira vítima é Ronan da Silva, de 20 anos. Ele foi internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, e foi transferido em estado gravíssimo na tarde deste domingo (9/2) para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

Segundo uma familiar de Ronan, o jovem tem transtornos psiquiátricos, e muitas das suas amizades são com pessoas que a família não tem contato. “Sendo assim, é difícil mantê-lo em casa”, explica.

Crimes

Durante a ocorrência, os policiais localizaram e prenderam o suspeito de efetuar os disparos e que pulou entre os quintais de casas do bairro para tentar fugir. No meio do caminho, os militares encontraram a arma que teria sido utilizada no crime.

Junto do suspeito, que estava bastante alterado e agressivo, foram apreendidos substância semelhante a cocaína e cinco pinos vazios. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas e resistência à prisão.

Na casa onde ocorreram os disparos e que pertence a uma das vítimas, foram apreendidas substância semelhante a maconha, 23 pedras de crack e um rádio transmissor. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

