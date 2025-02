Acidente deixa um morto e um ferido na Via Expressa de Contagem

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na altura do bairro Capelinha. A batida aconteceu no final da madrugada deste domingo (9/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu dois veículos de passeio. O corpo da vítima que morreu foi retirado debaixo de um dos carros e repassado para a Polícia Civil.

Uma outra pessoa ficou ferida e foi conduzida para atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

A Transcon sinalizou a via durante o atendimento à ocorrência. A Guarda Civil de Contagem também foi acionada.

Os veículos envolvidos foram removidos por reboques particulares. A equipe da Transcon permaneceu no local até a conclusão dos trabalhos e a liberação total da via.

Outro acidente em Contagem

Na noite desse sábado (9/2), um motociclista morreu ao perder o controle da direção e bater em uma árvore na Avenida João César de Oliveira, no Bairro Novo Eldorado, em Contagem.

Uma testemunha viu o momento em que a vítima perdeu o controle da direção da moto ao passar por uma passagem elevada de pedestres e bateu em uma árvore. Com o impacto, o condutor foi arremessado ao chão.

O capacete da vítima não foi localizado, mas o registro policial não deixa claro se o condutor usava ou não o equipamento de segurança na hora do acidente. A moto foi deixada com um amigo da vítima.