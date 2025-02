Adolescente morre ao se afogar em cachoeira no interior de Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um adolescente de 16 anos morreu afogado em uma cachoeira em Serranópolis de Minas, no Norte de Minas Gerais, na tarde deste sábado (8/2).

A equipe do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em Janaúba, a 59 quilômetros do local da ocorrência, foi acionada por familiares da vítima. Eles informaram que o jovem nadava com amigos no poço da Cachoeira do Telhado quando afundou e não foi mais visto.

Os militares iniciaram as buscas e encontraram o corpo da vítima a 3 metros de profundidade. A corporação não informou sobre o que teria causado o afogamento. A Polícia Militar e a perícia da Civil foram acionadas.

“O Corpo de Bombeiros reforça a importância de evitar atividades aquáticas, como nadar ou pescar, sem a devida supervisão e sem o uso de equipamentos de proteção. Em situações de emergência, ligue 193”, reforça a corporação.