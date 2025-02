Funk You, Então, Brilha! e Baianas Ozadas agitam o pré-carnaval em BH

O Carnaval de Belo Horizonte terá início oficial no próximo sábado (15/02), mas os foliões já estão no ritmo da folia. Hoje (08/02), o evento Pré-Carnaval de BH contou com a presença dos blocos Então, Brilha!, Baianas Ozadas e Funk You. Segundo os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 8 mil pessoas na UniBH, no Bairro Buritis, na Região Oeste da capital.

A estrutura do evento contou com bares, praça de alimentação e muita energia. Além de aquecer para o feriado do carnaval, o público também teve a oportunidade de aproveitar os blocos mais famosos com mais tranquilidade.

Alexandre Henriques Sander, administrador da Cemig, de 41 anos, curtiu o evento ao lado da esposa, Ingrid. Eles têm uma filha de 5 anos, que ficou na casa da avó para que o casal pudesse aproveitar a folia.

“Adoro carnaval de rua, sempre curto. O Carnaval de Belo Horizonte é muito bom. Os blocos mais famosos enchem muito, então a possibilidade de curtir esses antes da folia oficial é ótima”, contou Sander.

Segundo o administrador, a estratégia é curtir os blocos maiores no pré-carnaval e aproveitar os menores durante o feriado.

A diarista Marcilene Martinez, de 46 anos, estava na festa com muito glitter e adereços coloridos, na companhia do marido, Rodrigo, da filha Yasmin (12) e da sobrinha Kelly (13). Ela conta que chegou ao evento às 14h em ponto, horário de abertura dos portões, para poder aproveitar ao máximo.

“Eu amo o carnaval, todo ano me produzo, lá em casa tem uma coleção de coisas. Esses são os melhores blocos e vou curtir esses de novo”, disse Martinez.

Kelly e Yasmin afirmaram que a alegria de Marcilene as influenciou a gostar da folia desde criança. “Eu acho que o carnaval é uma coisa muito contagiante e vou acompanhar minha mãe todos os dias”, disse Yasmin.

Segurança

Outro aspecto apontado pelos foliões foi a segurança. A enfermeira Rayanne (32) conta que ela e as amigas escolhem uma região diferente da cidade para aproveitar o feriado.

Em meio às apresentações que acontecem neste sábado na cidade, ela escolheu o Pré-Carnaval na UniBH por ser um evento fechado que, segundo ela, une a alegria da festa com a segurança: “Eu acho que eventos fechados são melhores de curtir, de encontrar pessoas e causam menos bagunça. A sensação de segurança é maior.”

Esta também é a opinião de Pedro Paulo Daniel Pereira da Silva (31), que estava com um grupo de amigos. Ele conta que se lembra de curtir o carnaval desde sempre, inicialmente próximo à sua casa e, mais recentemente, no Centro de BH.

“Acredito que a grande diferença é a segurança. Na rua, tem policiamento, mas é mais espaçado e há mais gente. Em um evento privado, eu me sinto mais seguro”, compara.

Apesar disso, afirmou que não abre mão de sair atrás do trio na rua. “Nada se compara ao carnaval. A alegria é contagiante e eu gosto por causa dessa energia”, disse Silva. “Eu sou de frequentar o Então, Brilha! E, este ano, quero pegar ele no início”, completa.

Maratona de apresentações

O pré-carnaval tem ganhado cada vez mais força em Belo Horizonte. Somente neste fim de semana, são 83 apresentações em todas as regiões da cidade. Pedrinho, um dos fundadores e organizadores do Funk You, criado em 2016, avalia que a experiência dos eventos fechados tem sido boa nos últimos anos, mas não substitui a festa de rua tradicional.

“A gente espera o ano todo por essa época. Este ano, que o carnaval é em março, é bom demais, porque ganhamos 30 dias a mais de festa”, diz. “A intenção é entrar e quebrar tudo, fazer a chapa esquentar, fazer um bailão no pré-carnaval e acabar com o preconceito que as pessoas têm com o funk”, completa.

O cortejo deste ano terá “Furacão 2000” como tema e contará com músicas em homenagem à época. O bloco volta a desfilar na Avenida Afonso Pena, com a presença tradicional da ala do passinho.

“Vamos ter participações do próprio Furacão 2000, com bastante funk antigo para comemorar os 25 anos da produtora”, revela.

Pré-Carnaval

Os blocos "As Charangueiras", no Castelo, "É o Amô", na Lagoinha, "Como te Chama?", no Santa Efigênia, e "Asas de Banana", no Dom Cabral, animaram esta manhã de sábado.

O Terno do Binga faz a diversão de um público diverso no Santa Tereza. O bloco tem inspiração nas orquestras de frevo e ciranda, nos ternos de maracatu de baque solto e no coco rural. Os organizadores se descrevem como uma "orquestra que pesquisa ritmos e brinquedos da cultura popular".

Fundada em 4 de julho de 2022, a Orquestra Popular Terno do Binga traz influências que vão desde nomes como Biu Roque, Siba e Alceu Valença até mestres e maestros do frevo pernambucano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O domingo começa com o desfile do bloco Volta Belchior no Bairro Lagoinha e o ensaio coletivo do Havayanas Usadas com Chama o Síndico e É o Amô no Barro Preto. À tarde, terá Lua de Cristal, também no Barro Preto, e o dia termina com o G.R.E.S. Acadêmicos de Venda Nova no São João Batista. Ao todo, serão 83 apresentações entre sábado e domingo em toda a cidade.