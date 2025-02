Carnaval de BH 2025: confira agenda de blocos deste fim de semana

O mês de fevereiro acabou de começar e o pré-carnaval de Belo Horizonte permanece agitado. Confira a agenda desta sexta (7/2), sábado (8) e domingo (9).

Sexta (7/2)

Zé da Guiomar com Mimosas Borboletas

Horário: 20h30

Local: Casa Outono Café e Cultura - Carmo

Entrada: R$ 50

O Abelha com Ziriggydum Stardust

Horário: 21h

Local: A Autêntica - Santa Efigênia

Entrada: R$ 25 Sympla

Andacunfé

Horário: 21h

Local: A Casa de Cultura - Santa Efigênia

Entrada: R$ 15 Sympla

[Banda] I Wanna Love You

Horário: 22h

Local: Casa Flor e Ana - Santa Efigênia

Entrada: R$ 20 Sympla

Sábado (8/2)

As Charangueiras

Horário: 9h

Local: Praça dos Agricultores - Castelo

Entrada gratuita

[CORTEJO] Terno do Binga

Horário: 9h

Local: R. Norita, 5 - Santa Tereza

Entrada gratuita

[CORTEJO Infantil] Seu Vizinho

Horário: 9h

Local: Escola Municipal Professor Edson Pisani - Serra

Entrada gratuita

É o Amô

Horário: 10h

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

Sou Vermelho

Horário: 10h

Local: Viaduto Santa Tereza (Pista Skate) - Santa Tereza

Entrada gratuita

Como Te Lhama?

Horário: 10h

Local: A Autêntica - Santa Efigênia

Entrada gratuita

Faraó

Horário: 10h

Local: Recanto Buri - Buritis

Entrada gratuita

Todo Mundo Cabe no Mundo

Horário: 10h30

Local: Asa de Papel - Santa Efigênia

Entrada gratuita

Faraó + Baião de Rua + Cíclica + Orisamba + Inocentes

Horário: 12h

Local: Arena Ataíde - Jardim Montanhês

Entrada: R$ 20 Sympla

Baianeiros

Horário: 12h

Local: Avenida Tancredo Neves, 2.094 - Castelo

Entrada gratuita

Tapa de Mina

Horário: 13h

Local: Gis+ - Barro Preto

Entrada gratuita

Afro Magia Negra

Horário: 13h

Local: Museu de Artes e Ofícios - Centro

Entrada gratuita

Esquina

Horário: 13h30

Local: O Muringueiro - Graça

Entrada: R$ 15

Então, Planta!

Horário: 13h30

Local: Kilombo Souza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Asa de Banana

Horário: 14h

Local: Underground Black Pub - Dom Cabral

Entrada gratuita

Tchanzinho Zona Norte

Horário: 14h

Local: A Autêntica - Santa Efigênia

Entrada gratuita

Baianas Ozadas + Então, Brilha! + Funk You

Horário: 14h

Local: UniBH - Buritis

Entrada: R$ 35 Sympla

Bloco do Bacurau

Horário: 14h

Local: Praça da Rua U - Campo Alegre

Entrada gratuita

Sambacana

Horário: 14h

Local: Madu Beer - Nova Granada

Entrada gratuita

Batuque Coletivo + Sexta, Ninguém Sabe?

Horário: 14h

Local: Recanto Buri - Buritis

Entrada gratuita

Fúnebre + BoraPronobis + Abre Que Tô Passanu + Me Deixe + Mimosas Borboletas

Horário: 14h

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada: R$ 20 GoFree

Chega o Rei + Trem Du Bão + Chama Mais 1

Horário: 14h

Local: Praça do Chuí - João Pinheiro

Entrada gratuita

Funk You + CEFET com Banana

Horário: 14h

Local: Villa Buritis - Buritis

Entrada: OFF Sympla

G.R.E.S. Triunfo Barroco

Horário: 14h30

Local: Av. Miguel Moyses, 830 - Nova Gameleira

Entrada gratuita

Samba D’Ouro

Horário: 15h

Local: Casa Bantu - Concórdia

Entrada: R$ 15

Jiló

Horário: 15h

Local: Patakas Beer - Santa Inês

Entrada gratuita

Gato Escaldado

Horário: 15h

Local: Praça Alaska - Sion

Entrada gratuita

[Infantil] Carnaval das Crianças

Horário: 15h30

Local: Museu dos Brinquedos - Funcionários

Entrada: OFF Sympla

Orisamba + Calixto

Horário: 16h

Local: Saruê - Funcionários

Entrada: R$ 25 Sympla

MineiraSystem

Horário: 16h

Local: Gis+ - Barro Preto

Entrada gratuita

Xibiu

Horário: 16h

Local: Atlântida Beer - Pampulha

Entrada: R$ 15

[Banda] Chama o Síndico + Grupo do Bigode

Horário: 16h

Local: Av. Contorno, 1.214 - Centro

Entrada: R$ 50 Sympla

Patangome Maracarte

Horário: 16h

Local: Xangô - Floresta

Entrada gratuita

Toca Raul

Horário: 16h20

Local: Bar do Xaxá - Centro

Entrada gratuita

Rastaxé

Horário: 17h

Local: A Casa é Sua - São Geraldo

Entrada gratuita

Carna Flora

Horário: 17h

Local: Av. José Lopes Muradas, 310 - Floramar

Entrada gratuita

G.R.E.S. Imperatriz de Venda Nova

Horário: 17h

Local: Praça de Esportes do Sabará

Entrada gratuita

Circulou

Horário: 17h

Local: A Autêntica - Santa Efigênia

Entrada gratuita

Leão da Lagoinha

Horário: 18h30

Local: R. Roseiral, 13 - Santo André

Entrada gratuita

Banho de Xerô

Horário: 19h

Local: A Autêntica - Santa Efigênia

Entrada gratuita

G.R.E.S. Cidade Jardim + G.R.E.S. Canto da Alvorada

Horário: 19h

Local: Quadra da Escola de Samba Cidade Jardim - Conjunto Santa Maria

Entrada gratuita



Domingo (9/2)

Volta Belchior

Horário: 9h

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

Cilada + Banho de Xerô

Horário: 9h

Local: The Mexican Pub - Sagrada Família

Entrada gratuita

Batiza

Horário: 9h30

Local: Praça do Ciclista - Funcionários

Entrada gratuita

Chifrudo

Horário: 9h30

Local: Bar Familião - Caiçara

Entrada: R$ 10 Contribuição

[Infantil] Floresta

Horário: 9h30

Local: Praça Cidade Nova

Entrada gratuita

Havayanas Usadas com Chama o Síndico + É o Amô

Horário: 10h

Local: Av. Augusto de Lima, 1.500 - Barro Preto

Entrada: OFF Sympla

Esquina

Horário: 10h

Local: A Autêntica - Santa Efigênia

Entrada gratuita

Bruta Flor

Horário: 10h

Local: Gis+ - Barro Preto

Entrada gratuita

Juventude Bronzeada

Horário: 10h

Local: Praça da Estação - Centro

Entrada gratuita

[Infantil] Pé com Pé

Horário: 10h

Local: Praça da Comunidade - Dom Cabral

Entrada gratuita

Inimigos do Fim Buritis

Horário: 10h

Local: Copa Clube - Estoril

Entrada gratuita

Fita Amarela

Horário: 10h30

Local: Em Canto - Bar Du Beto - Cidade Nova

Entrada gratuita

Beiço do Wando com Tropicalize + Quando Come Se Lambuza

Horário: 11h

Local: Estacionamento do Porcão - São Bento

Entrada: OFF Sympla

[CORTEJO] Dieguito

Horário: 11h

Local: R. Carmo da Mata, 644 - Vera Cruz

Entrada gratuita

Axé das Antigas

Horário: 11h

Local: R. Eneas, 430 - Glória

Entrada: R$ 20 Sympla

Garota eu vou pro Califórnia

Horário: 11h

Local: Quinta Arte - Barreiro

Entrada gratuita

Vou Ali e Volto

Horário: 11h

Local: Praça Tejo - Padre Eustáquio

Entrada gratuita

Truck do Desejo

Horário: 11h

Local: Tulipa’s Bar - Esplanada

Entrada gratuita

Lua de Crixtal

Horário: 13h

Local: Gis+ - Barro Preto

Entrada gratuita

CEFET com Banana

Horário: 13h

Local: The Mexican Pub - Sagrada Família

Entrada gratuita

Pisa na Fulô

Horário: 13h

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

Cinara

Horário: 13h30

Local: O Muringueiro - Graça

Entrada: R$ 15

Puf-Tictá

Horário: 14h

Local: R. Fernandes Tourinho, 335 - Funcionários

Entrada gratuita

Judia de Mim

Horário: 14h

Local: Bar do Daniel - Praça XV - Bonfim

Entrada gratuita

Esperando o Metrô

Horário: 14h

Local: Quinta Arte - Barreiro

Entrada gratuita

Eu Te Devoro

Horário: 14h

Local: R. Barbosa, 355 - São Salvador

Entrada gratuita

Cheia de Manias

Horário: 14h

Local: Casa da Família - Santo André

Entrada gratuita

Besourinhos

Horário: 14h

Local: A Autêntica - Santa Efigênia

Entrada gratuita

Fúnebre

Horário: 14h

Local: ABESC - Horto

Entrada: R$ 30 Day use

[Banda] I Wanna Love You

Horário: 14h

Local: Saruê Funcionários - Funcionários

Entrada: R$ 15 Sympla

[Infantil] Bloquinho

Horário: 14h30

Local: Praça Dr. Carlos Marques - Prado

Entrada gratuita

Povo

Horário: 15h

Local: Bar do Dedinho - Santa Amélia

Entrada gratuita

A Roda

Horário: 15h

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

Tá Caindo Fulô

Horário: 15h

Local: R. Edson, 396 - União

Entrada gratuita

Tô de Chico

Horário: 15h30

Local: Bar do Chico - Santa Tereza

Entrada gratuita

Bora Pro Nobis

Horário: 16h

Local: Maestro Bar e Butequim - Santo Agostinho

Entrada gratuita

Salada de Frutas

Horário: 16h

Local: Casa Off - Carlos Prates

Entrada: R$ 20 Sympla

Pífanos

Horário: 16h

Local: Clã Espaço e Cultura - Aparecida

Entrada: R$ 5

Jabuticabas

Horário: 16h

Local: Quintal Vegan - Concórdia

Entrada gratuita

Fofofa de Carimbó

Horário: 16h

Local: Gis+ - Barro Preto

Entrada gratuita

Daquele Jeito

Horário: 17h

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

G.R.E.S. Acadêmicos de Venda Nova

Horário: 17h

Local: R. Soldado Manoel Ferreira, 146 - São João Batista

Entrada gratuita

"Se Tem Broquin Eu Vou"

A programação completa também está no perfil do Instagram: @STBEV. O "Se Tem Broquin Eu Vou" é um coletivo apaixonado pelos blocos de rua da capital e publica uma cobertura completa do Carnaval de BH desde 2016.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

