Em Salvador, o Carnaval acontece inteiramente nas ruas. É dividido em circuitos, palcos para shows, blocos e camarotes. Os desfiles dos blocos são separados entre as pessoas que acompanham a folia dentro das cordas e quem acompanha do lado de fora, na pipoca.

O governo dos Estados Unidos divulgou um alerta em forma de comunicado com dicas de segurança para turistas que pretendem passar o carnaval no Brasil. Segundo o documento, os visitantes norte-americanos devem evitar principalmente as "favelas". A informação foi compartilhada pela Embaixada dos EUA.

A orientação é que ao transitarem de veículos nas cidades brasileiras, os turistas norte-americanos evitem andar de janela aberta. O texto também aconselha os turista a não andarem sozinhos, principalmente no período noturno. “Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros por aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos”, diz o informe.



O documento ainda orienta que os turistas evitem usar joias ou levar altas quantias de dinheiro. “Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais”, diz o comunicado, finalizando que o melhor é confiar em seus instintos.

Confira a íntegra do comunicado



Evento: Com o início da temporada de Carnaval de 2025, lembramos aos cidadãos dos EUA que permaneçam vigilantes enquanto aproveitam as festividades em todo o Brasil. Encorajamos todos a considerarem as seguintes medidas para sua própria segurança.

Ações a tomar:

Esteja ciente do seu entorno. Evite andar sozinho, especialmente à noite.

Mantenha as janelas fechadas quando estiver dentro de um veículo.



Não use joias caras ou carregue grandes quantias de dinheiro.



Evite favelas em todos os momentos, mesmo no contexto de festas de rua/blocos.



Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos.



Não deixe bebidas desacompanhadas.



Confie em seus instintos, priorize a segurança e viaje em pares ou grupos.



Mantenha-se informado. Monitore a mídia para as últimas atualizações de segurança.



Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais.



Relate qualquer atividade criminosa primeiro à polícia local e depois entre em contato conosco nos números listados aqui se precisar de assistência.

Colaboração de Vanilson Oliveira/CB

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia