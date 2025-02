Quer chegar no carnaval com disposição de sobra? Descubra como

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Com os bloquinhos chegando, é hora de pensar além das fantasias e planejar como curtir cada momento com disposição. A maratona de desfiles e festas exige esforço e resistência. Para quem quer estar com tudo pronto para a folia, as atividades físicas que trabalham o corpo de forma mais eficiente e por um período menor são aliadas.





O personal trainer e professor da Academia Gaviões, Anderson Téu, reuniu movimentos que podem melhorar a capacidade física. O segredo é a constância. Em cerca de 30 dias, já é perceptível uma melhora no condicionamento e disposição.





Corrida estacionária





Ajuda a aprimorar a capacidade cardiovascular e tonificar o corpo todo, auxilia na melhoria da circulação, evitando fadiga e lesões. “Para otimizar os resultados, alterne entre um minuto de corrida e 30 segundos de pausa. Durante o minuto em movimento, foque em manter um alinhamento adequado e aumentar a força. Repita essa sequência por cinco minutos para obter um bom aquecimento e aumentar a circulação”, orienta o professor.





Burpee





“Trabalha força e coordenação em um só movimento. Faça três séries de dez repetições e tente aumentar conforme evolui. Fique de pé, agache apoiando as mãos no chão, salte para trás em posição de prancha, faça uma flexão tocando o solo e depois levante trazendo os pés para perto das mãos”, explica o personal trainer.





Prancha dinâmica com toque de ombro





Melhore a estabilidade e força do core com essa versão intensificada. “Fique na posição de estabilidade, alternando toques no ombro oposto com as mãos, enquanto mantém o corpo alinhado e firme. Faça três séries de 30 segundos, descansando por 15 segundos entre elas”, sugere.





Subida no step com joelho alto





Para fortalecer as pernas, é uma opção. “Aumente a potência da elevação ao alternar com joelhos, como se estivesse subindo para alcançar algo à sua frente. Faça três minutos seguidos, descansando por 30 segundos entre cada série”, complementa Anderson.





Abdominais





Potencializar essa região é importante para melhorar a postura e o controle. “Faça três séries de 20 repetições, incluindo abdominais retos e oblíquos. Você vai notar mais estabilidade, o que é fundamental para manter-se ativo por mais tempo”, recomenda o profissional.





Ele ressalta que combinar essas opções com musculação e cardio diário ajudará a potencializar os resultados, tonificando e melhorando ainda mais o desempenho físico.





Dicas extras para turbinar o treino





Anderson dá algumas dicas para garantir um bom desempenho. “Mantenha-se hidratado bebendo bastante água, alimente-se com carboidratos complexos e proteínas para manter o vigor e descanse bem - o sono é fundamental”.



