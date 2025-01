Carnaval: dermatologista dá 5 dicas para curtir sem prejudicar a pele

O Carnaval é tempo de brilho, diversão e muita exposição ao sol. Porém, a euforia da festa pode trazer alguns riscos à saúde da pele, especialmente com o uso excessivo de maquiagem, glitter e a longa permanência ao ar livre. A dermatologista Marcela Mattos, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alerta para os cuidados necessários para aproveitar a folia sem preocupações.

1. Glitter: vilão ou mocinho?

O glitter é um dos itens indispensáveis na maquiagem de Carnaval, mas seu uso inadequado pode trazer problemas para a pele. “As partículas de glitter podem refletir a luz solar e intensificar os raios UV sobre a pele, aumentando os danos causados pelo sol e favorecendo o surgimento de manchas”, explica a dermatologista.

Para minimizar os riscos, é essencial optar pelo glitter cosmético, que possui partículas mais finas e seguras para a pele. “O glitter de papelaria pode ser abrasivo, causando irritações e até pequenas lesões”, alerta a dermatologista. Na hora da remoção, o ideal é usar demaquilantes específicos ou óleos vegetais suaves, evitando esfregar a pele em excesso. Caso ocorra alguma irritação, a orientação é suspender o uso do produto imediatamente e lavar a região com água corrente e sabonete suave. Se houver vermelhidão persistente ou coceira intensa, um dermatologista deve ser consultado”, explica.

2. Maquiagem duradoura

Para evitar que a maquiagem derreta no calor, a preparação da pele é essencial. “A limpeza, tonificação e hidratação são passos fundamentais antes da aplicação da maquiagem”, afirma a especialista. Após isso, o uso de base e corretivo ajuda a uniformizar a pele e garantir maior fixação dos produtos.

De acordo com a especialista, uma dica extra para prolongar a durabilidade da make é borrifar água gelada a cerca de 10 cm do rosto após a finalização. “Isso ajuda a fixar os produtos e a refrescar a pele. Já a água termal pode ser usada ao longo do dia para amenizar o inchaço e devolver o viço da pele.”

Além disso, a Marcela reforça a importância de evitar a maquiagem de adultos em crianças. “Os cosméticos voltados para adultos possuem maior quantidade de componentes químicos para fixação, podendo causar dermatites alérgicas nos pequenos. Existem produtos específicos para a pele infantil, que são mais seguros”, orienta.

3. Proteção solar: fundamental em qualquer tom de pele

Independentemente do tom de pele, o uso de protetor solar com FPS 30 ou superior é obrigatório e deve ser reaplicado a cada duas horas. Além disso, é essencial proteger os lábios com um protetor labial com FPS e usar barreiras físicas, como chapéus e bonés. No caso dos cabelos, a dermatologista recomenda o uso de leave-in com proteção solar, especialmente para quem tem fios tingidos ou sensibilizados pelo calor e suor.

4. Evite dormir de maquiagem

Depois de um dia inteiro de festa, a preguiça pode bater forte, mas remover a maquiagem é um passo essencial para evitar o entupimento dos poros e o surgimento de acne. “Use um demaquilante adequado para seu tipo de pele, lave o rosto com um sabonete específico e finalize com um hidratante leve”, aconselha a especialista.

5. Cuidados com os pés e a hidratação

Pular e dançar o dia inteiro pode ser exaustivo para as pernas e pés. Para evitar o inchaço, a especialista indica elevar as pernas por alguns minutos ao final do dia e utilizar cremes com substâncias calmantes.

Caso apareçam bolhas nos pés devido ao atrito com calçados, a dermatologista recomenda não furá-las, pois isso pode aumentar o risco de infecção. O ideal é proteger a região e optar por sapatos confortáveis e já amaciados.

Além disso, a hidratação não deve ser negligenciada. “O calor, o consumo de bebidas alcoólicas e a exposição ao sol favorecem a desidratação. Beber bastante água e manter a pele bem hidratada ajudam a preservar a barreira cutânea e evitar problemas como irritações e descamações.”