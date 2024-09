Com o tempo seco, é preciso redobrar os cuidados com nosso corpo. Além de ingerir muita água, uma recomendação importante é aplicar, diariamente, o hidratante. Esse tipo de produto vai prevenir o ressecamento da pele e protegê-la contra agressões externas, além de preservar as camadas da pele.





O momento ideal para aplicar o hidratante é logo após o banho. Assim, o creme age quando a pele está limpa e pronta para receber os ativos que irão restaurar a barreira cutânea. O Estado de Minas testou três opções diferentes de hidratante que podem ser um alívio para essa temporada de tempo seco. Confira:





Hidratante corporal lavanda e alecrim - Dubrasil

Dubrasil reprodução

Produto natural, feito por mulheres e trazendo os benefícios da aromaterapia. Esse é o hidratante corporal da Dubrasil, empresa de biocosméticos com ingredientes da Amazônia. Indicado para todos os tipos de pele, o creme vem em uma bisnaga e, apesar de à primeira vista a embalagem parecer pequena, tem bom rendimento.





O hidratante é indicado para todos os tipos de pele, trazendo uma hidratação profunda e prolongada – o que é essencial para peles secas – e controlando as glândulas sebáceas – benefício para peles oleosas.

O produto tem uma densidade média, sendo rapidamente absorvido pela pele, que não fica com o aspecto de melado. Por isso, é uma boa opção para dias mais quentes.





A maior parte dos ingredientes é de origem natural e com altos níveis de segurança e baixos riscos de toxicidade segundo o CosDNA, site que é referência na Europa e nos Estados Unidos. Somente dois itens são exceção, já que têm nota 4 (na escala de 1 a 10) de risco. Um deles é o álcool benzílico, conservante e aromático, e o ácido salicílico, que tem ação esfoliante e clareadora.





Os ativos incluem a manteiga de ucuuba (Virola sebifera), que aumenta a barreira de proteção da pele, mantém a sua elasticidade, tem efeito antioxidante e possui propriedade antimicrobiana deixando a pele saudável e bonita. Já o óleo essencial de lavanda tem ação anti-inflamatória, analgésica e antibacteriana. Na aromaterapia, o óleo essencial de lavanda é conhecido pelo seu potencial de regenerar a pele e aumentar a produção de colágeno.





Já o óleo essencial de alecrim cineol auxilia no controle da oleosidade e na renovação celular, melhora a circulação e amenizando a retenção de líquidos. Por conta dos óleos essenciais, o hidratante não é recomendado para grávidas e crianças até 10 anos de idade.





O produto é uma ótima opção para quem busca produtos mais naturais, com benefícios da aromaterapia. A bisnaga de 30g custa R$ 40 e a de 100g, R$ 72.

Hidratante antissinais com ácido hialurônico - Monange

Monange reprodução

Se você nunca usou um hidratante Monange, a sua mãe ou sua avó com certeza usaram. Mas os produtos da marca brasileira criada em 1965 vivem um momento diferente, em que a ideia é entregar tecnologia e praticidade. Isso quer dizer que esse é um creme mais líquido e de rápida absorção, que a marca chama de textura aquagel ultraleve, não ficando com a sensação de pele oleosa. É uma ótima opção para usar em dias mais quentes ou para quem ainda não tem o hábito de usar hidratante no corpo.





A fórmula é simples, com o ácido hialurônico hidrolisado como o grande ativo, que ajuda a reter água e manter a pele muito hidratada, dando aspecto de pele firme e saudável. No entanto, a lista inclui diversos ingredientes de perfume, que são tidos como potenciais sensibilizadores em peles muito sensíveis.





É uma boa opção para quem quer pagar pouco e não exige uma fórmula mais complexa. A embalagem de 200 ml custa R$ 14,49 e a da R$ 400 ml é R$ 24,69.

Reafirmante - Monoi Tiki Tahiti

Monoi Tiki Tahiti reprodução

O mais caro dos hidratantes testados pode ser considerado mais um óleo do que um creme, no entanto, seu efeito para a pele é inegável. Com a textura de uma manteiga que derrete na pele, o hidratante reafirmante deixa sim um aspecto de meleca na pele, mas, poucos minutos depois, é totalmente absorvido, deixando a pele macia e brilhante. Como é poderoso, é uma ótima opção para peles mais secas e regiões do corpo mais ressecadas, como os cotovelos. É ideal para dias mais frios.





O cheiro é de “mato”, resultado da mistura dos sete óleos essenciais que compõem a fórmula: o de pimenta preta (ativa a circulação, potencializa a oxigenação da pele e tem efeito antioxidante); de canela (pele mais uniforme e lisa, suaviza a aparência da celulite); de alecrim; de lavanda; de cidra (auxilia na drenagem de líquidos acumulados); de cananga adorata (estimula a renovação celular); e de sálvia (dá brilho e aspecto de pele mais jovem).





A fórmula ainda inclui óleo de coco (hidratante e regenerador da pele), flor de tiaré (ação esfoliante) e vitamina E (hidratante, melhora a maciez da pele). O ponto negativo fica com a fragrância, assim como os dois anteriores.





O pote, de 120 ml, é vendido a R$ 139,90. Essa é uma opção mais “power” para a hidratação e pode não ser ideal para quem tem peles oleosas.