SBT oficializa o desligamento de Datena da emissora

José Luiz Datena não faz mais parte do elenco do SBT. Neste sábado (3/5), a emissora divulgou nota anunciando o desligamento do apresentador, que comandava o programa “Tá na hora”, transmitido em Minas pelo SBT/Alterosa

No dia 2 de abril, Datena havia se despedido ao vivo durante o “Fofocalizando”, exibido antes do programa dele. “Até quando Deus quiser”, afirmou.

O comunicado da emissora diz o seguinte: “O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas.”

Elogios

Quando se manifestou no programa do SBT, Datena elogiou Silvio Santos (1930-2024) e as filhas dele, que comandam a emissora.

“Sempre foi o meu sonho trabalhar com o Silvio Santos e, agora, com as filhas dele, que são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos. Torço que a Daniela Beyruti faça do SBT cada vez maior. É a emissora que cabe o Brasil inteiro”, disse ele.

Datena disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024 e apoiou Guilherme Boulos no segundo turno

Ele também agradeceu à empresa: “Eu sou muito grato ao SBT, que me deu oportunidade em um momento importante da minha vida, eu precisava tanto dessa oportunidade”.