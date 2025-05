Puxão de cabelo e areia na cara: fãs brigam antes de show de Lady Gaga

O show da cantora Lady Gaga acontece na noite deste sábado na Praia de Copacabana. Apesar do início da apresentação estar previsto para às 21h15, os fãs da artista já estão enchendo o local desde as primeiras horas do dia. Alguns deles, inclusive, já protagonizaram uma briga por espaço na areia.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma confusão entre duas mulheres na areia. Nas imagens, uma delas aparece puxando o cabelo da outra e jogando areia em seu rosto. Em seguida, um homem se aproxima e empurra uma das envolvidas.

Enquanto alguns tentam conter a briga, muitos permanecem sentados assistindo à cena. Durante o tumulto, as duas mulheres acabam caindo sobre outras pessoas que aguardavam o início do show.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao incidente: “O melhor lugar para assistir sendo o meu sofá”, opinou um. “Muita harmonia, graças a Deus”, ironizou outro. “A gaga olhando: ‘’não venho mais’”, brincou um terceiro.