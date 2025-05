Conheça 10 curiosidades sobre a cantora Lady Gaga

Neste sábado, 3 de maio de 2025, Lady Gaga se apresentará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um show gratuito intitulado “Mayhem on the Beach”.

A apresentação, que terá início às 21h45 e término às 0h15, promete atrair mais de 1,5 milhão de pessoas, tornando-se um dos maiores eventos de sua carreira.

A cantora, que retorna ao Brasil após 13 anos, apresentará um espetáculo inédito, mesclando sucessos de sua carreira com músicas do álbum Mayhem.

Confira a seguir, 10 curiosidades sobre Lady Gaga:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia