Fã foge de UTI para ver Lady Gaga em Copacabana

Um fã da Lady Gaga protagonizou uma saga para não perder o aguardado show da cantora no Rio de Janeiro. Victor Silva, que até quinta-feira (1º) estava internado na UTI em São Paulo, decidiu sair do hospital por conta própria e embarcar rumo à capital fluminense, onde a estrela pop se apresenta neste sábado (4), na Praia de Copacabana.

Determinando a própria alta médica, Victor embarcou em um ônibus e chegou ao Rio na madrugada de sexta-feira. Em poucas horas, já estava na orla de Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace, na companhia de outros fãs — os chamados “little monsters” — na expectativa de um aceno da diva internacional.

Por que o fã decidiu sair da UTI para assistir ao show?

Victor acompanha a carreira de Lady Gaga desde 2012, quando a artista se apresentou pela primeira vez no Brasil com a turnê Born This Way Ball Tour. Desde então, ele aguardava por uma nova oportunidade de vê-la ao vivo, especialmente após o cancelamento da participação da cantora no Rock in Rio de 2017, por motivos de saúde.

“Eu não podia perder, já estava com o hotel, passagem, tudo pronto. Tive um problema de intoxicação por um remédio, e fui parar na UTI. Não queriam me liberar, mas eu assinei o termo e vim”, contou Victor à CBN, ressaltando que a decisão, embora arriscada, era inegociável diante da chance de realizar um sonho de mais de 13 anos.

Como Lady Gaga pediu que os fãs fossem tratados no Rio?

Conhecida por seus pedidos excêntricos durante turnês, Lady Gaga surpreendeu desta vez com uma exigência única: que seus fãs fossem tratados com carinho e respeito na entrada do hotel, segundo revelou o jornalista Leo Dias. A artista, que está hospedada no tradicional Copacabana Palace, optou por abrir mão de exigências extravagantes e focar no bem-estar de quem a acompanha de perto, mesmo fora dos palcos.

Esse cuidado com os fãs ganhou ainda mais força após um gesto inesperado na quarta-feira (30/4): Gaga mandou distribuir pizzas para os admiradores que esperavam por ela na porta do hotel, reforçando seu carinho pela base fiel que a acompanha há anos, especialmente a comunidade LGBTQIAPN+, da qual é ícone global.

Aparição antes do show oficial

Na sexta-feira (2), a cantora fez um ensaio surpresa que levou os fãs à loucura na orla carioca. Músicas como “Abracadabra”, “Killer” e “Judas” embalaram o momento de euforia coletiva, deixando os “little monsters” ainda mais ansiosos para o espetáculo de sábado, marcado para as 21h45.