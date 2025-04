Lady Gaga chega ao Brasil para show no sábado

Ela veio! Lady Gaga chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira (29/4). Às 3h30 o avião a cantora desembarcou usando uma roupa preta de gola alta, óculos escuros e um gorro também preto e por volta das 4h30, Gaga e e equipe chegaram ao Copacana Palace, hotel estão hospedados.

Lagy Gaga fará um mega show na Praia de Copacabana no próximo sábado, dia 3 de maio. Cerca de 1,6 milhão de pessoas são esperadas para o show.

Milhares de fãs vivem uma enorme expectativa pelo espetáculo. Dezenas de little monsters — como são chamados os fãs de Gaga — se reuniram na frente do hotel para ver a chegada de Gaga e torcer por um aceno da cantora. Chovia e fazia muito frio no Rio de Janeiro, mas um grupo aguardava a chegada da Mother Monster, sem perder o ânimo.

Em um dos registros que circulam nas redes sociais, o grupo canta "Abracadabra", música de Lady Gaga lançada recentemente.

???? AGORA | Little monsters mojadas esperam Lady Gaga na porta do hotel Copacabana Palace, no Río de Janeiro pic.twitter.com/7aDPRoh5jj — Martin (@martinmozotegui) April 29, 2025

Segundo jornalistas que estavam no local, em um certo momento fãs confudiram a comitiva de um chefe de estado que chegava para participar da reunião do BRICS, que também será realizada no Rio de Janeiro.

Os fãs queriam ver com os próprios olhos 'que ela realmente veio'. Em 2017, Lady Gaga faria um show no Rock In Rio Brasil, mas teve que cancelar a agenda em função de problemas de saúde. A cantora enfrentava uma crise de fibromialgia que a impediu de realizar o show.





























Como vai ser o show da Lady Gaga

Conforme programação divulgada pela prefeitura do Rio de Janeiro, que realiza o evento, a festa começará na Praia da Copacabana às 17h30. Primeiro, haverá apresentação de DJs convidados. Às 21h15 Lady Gaga subirá ao palco para um show que tem previsão de durar duas horas e meia. Depois, a festa segue com DJs.

Lady Gaga com o "vestido de carne" assinado por Franc Fernandez, em 2010, no MTV Video Awards, em Los Angeles. A cantora afirmou que se tratava da luta por seus direitos. O estilista argentino explicou em entrevista: 'Se a gente não lutar pelo que acreditamos e pelos nossos direitos, logo logo a gente terá tantos direitos quanto a carne que cobre os nossos ossos" Mario Anzuoni/Reuters/2010 Na entrega do Grammy em 2010, o look Giorgio Armani transformou Lady Gaga em sensação da noite em Los Angeles. A bordo do modelo em tons lilás, a estrela segurava outra estrela e levou o primeiro Grammy de sua carreira, de Melhor Gravação Dance (por 'Poker face'). Depois conquistou o troféu de Melhor Álbum Eletrônico/Dance (por 'The fame') Mario Anzuoni/Reuters Em 2011, Lady Gaga chegou à cerimônia do prêmio Grammy dentro de um ovo gigantesco e transparente, performance de lançamento da canção 'Born this way'. Ela explicou: "O ovo criativo foi muito útil para que eu ficasse centrada. Estive atrás do palco e fui capaz de me manter em estado de incubação criativa". Disse que sempre teve vontade de "nascer no palco" e saiu da festa com os troféus de Melhor Performance Pop Feminina, Melhor Vídeo e Melhor Álbum Pop Vocal pelo disco 'The fame monster'. Lucy Nicholson/Reuters Em 2013, Lady Gaga literalmente voou para divulgar o álbum 'Artpop', em Nova York. Todo branco, 'Volantis' era uma espécie de 'figurinocóptero', anexado a equipamento aéreo. Ela explicou a roupa-performance: 'Serei um veículo hoje para as suas vozes. Para os jovens do mundo todo." Emmanuel Dunand/AFP No Oscar 2019, Lady Gaga vestiu pretinho chic da grife Alexander McQueen, um de seus estilistas preferidos e autor de vários looks da estrela. Ela disse ter feito a canção 'Fashion of his love' para o britânico, que se matou em 2010, aos 40 anos. Naquela noite, levou a estatueta de Melhor Canção Original por 'Shallow', do filme 'Nasce uma estrela'. Detalhe: o colar de diamante amarelo da Tiffany & Co enfeitou o famoso pescoço de Audrey Hepburn nas fotos de divulgação do filme 'Bonequinha de luxo' (1957). Frederick J. Brown/AFP Em 2024, Lady Gaga exibiu figurino futurista, assinado pelo argentino Selva Huygens, em que tecidos brancos se juntam a uma peça de carro, durante o lançamento do projeto Gaga Chromatica Ball. HBO/Reprodução/Instagram de Lady Gaga Para lançar o filme "Coringa: Delírio a dois" no Festival de Veneza 2024, a estrela escolheu modelo preto de alta-costura Christian Dior, adereço de cabeça assinado por Phlip Treacy e joias da Tiffany & Co. O filme fracassou posteriormente, mas não ofuscou Gaga. Alberto Pizzoli/AFP No Coachella 2025, Lady Gaga exibiu vários looks, como o vestido com espartilho assinado pela turco-britânica Dilara Findikoglu (foto). No show de 3 de maio, fãs brasileiros podem esperar também figurinos impactantes de Peri Rosenzweig e Nick Royal (Hardstyle), Sam Lewis, Manuel Albarran, Francesco Risso e Matières Fécales Youtube/reprodução

Show da Lady Gaga vai gerar impacto econômico de R$ 600 milhões

A projeção da Secretaria Municpal de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro (SMDE) e do RioTur, o show da Lady Gaga vai gerar um impacto ecômico de aproximadamente R$ 600 milhões para a cidade. As companhias aéreas Latam e Gol reforçaram o número de aeronaves operando nos aeroportos RIOGaleão e Santos Dumont. A taxa de ocupação na rede hoteleira também está acima da média para essa época do ano e já passa dos 80%.