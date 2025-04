Lady Gaga: Rodoviária do Rio prevê alta demanda de viagens

O show gratuito da estrela internacional Lady Gaga, marcado para o dia 3 de maio, na Praia de Copacabana deve impulsionar o turismo e a economia da cidade do Rio de Janeiro. A Rodoviária do Rio, hub rodoviário da capital fluminense, se prepara para receber mais de 200 mil pessoas a partir desta quarta-feira (30/4) — uma semana que coincide com o feriado nacional do Dia do Trabalhador (1º de maio).

Na véspera do feriado, quarta-feira (30 de abril), a Rodoviária do Rio recebe a cover da Lady Gaga, Izlene Cristina, que fará pequenas performances gratuitas, das 6h às 12h para o público que estiver no terminal. A ação é fruto de uma parceria institucional entre o grupo Guanabara e a concessionária que administra o terminal.

De acordo com levantamento da concessionária, são esperados mais de 200 mil (238.700) viajantes até o dia 5 de maio. O número de desembarques será maior em função do show da Lady Gaga no sábado (3/5). Somente chegando ao Rio, o terminal deve registrar mais de 121 mil pessoas, um volume 100% maior se comparado a dias normais. Quem chega pelo terminal vem, em sua maioria de regiões do Sudeste como as cidades de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, mas também há bom movimento de regiões como Brasília (DF). A grande movimentação já começa nesta quarta (30/4) impulsionada pelo feriado nacional. Os dias com maior número de desembarques devem ser a sexta-feira (2/5) e o sábado (3/5), com mais de 50 mil pessoas chegando ao Rio de ônibus. Ao todo, as empresas rodoviárias disponibilizarão 7.608 ônibus, sendo 1.582 extras. Ao todo, as 39 empresas rodoviárias regulares, que operam as mais de duas mil linhas pelo terminal, disponibilizarão 7.608 ônibus, sendo 1582 extras.

A busca por passagens rodoviárias deve ser 10% maior que o período que compreendeu o final de semana do show da Madonna. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI) informou que as viações já se preparam para ampliar a oferta de horários, diante do aumento da demanda fora da alta temporada. De acordo com a 5ª prévia da pesquisa de ocupação hoteleira do HotéisRIO, divulgada nesta quarta-feira, dia 16, a média na cidade, que vem crescendo, está em 71,40%. As regiões mais procuradas são Copacabana/Leme (83,67%), Ipanema/Leblon (82,10%), Barra da Tijuca/ Recreio/São Conrado (69,46%), Flamengo/Botafogo (66,65%) e Centro (54,21%).

Estrutura para receber os visitantes - A Rodoviária do Rio, 2ª maior em movimentação de passageiros da América Latina, passou por um investimento superior a R$ 90 milhões em modernização. Entre os destaques:

- Uber Lounge, o primeiro do mundo em uma rodoviária;

- Sistema de climatização;

- Mais de 100 câmeras com reconhecimento facial integradas à Polícia Militar;

- Telões com informações de viagem e orientações aos passageiros;

- Mais de 55 lojas e quiosques, incluindo o único quiosque Domino’s Pizza em rodoviárias do Brasil.

Com intuito de facilitar a vinda dos fãs ao Rio, a Rodoviária do Rio está oferecendo um cupom de 10% de desconto nas passagens de ônibus adquiridas com destino à capital fluminense. Ainda há passagens e os viajantes podem utilizar o código LGAGA10 no site oficial: www.rodoviariadorio.com.br. A promoção é válida até o dia 4 de maio.

Mais informações à imprensa: imprensa@rodoviariadorio.com.br | (21) 96413-1323

Mais informações: nas redes sociais @rodoviariadorio e WhatsApp (21) 3213-1800

Website: http://www.rodoviariadorio.com.br