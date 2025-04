Por que Lady Gaga usa esse nome artístico?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No próximo sábado (3/5), Copacabana vai virar palco de uma estrela. Lady Gaga faz um show histórico e gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas por que a jovem Stefani Germanotta decidiu escolher o pseudônimo inspirado em uma música clássica do Queen?

Muito antes de sacudir multidões com hits como “Bad Romance” e “Rain On Me”, ela cresceu em Manhattan, filha de uma família de classe média alta que sempre incentivou seu talento artístico. Stefani Joanne Angelina Germanotta aprendeu piano na infância, compôs suas primeiras músicas na adolescência e, aos 17 anos, já integrava um projeto da prestigiada NYU, a Universidade de Nova York.

Em 2005, ela fundou a Stefani Germanotta Band, que chegou a lançar um EP antes de se dissolver. Foi nessa transição — entre o anonimato e a fama — que surgiu Lady Gaga, nome que viria a redefinir sua identidade artística.

Segundo a própria cantora, o apelido nasceu durante as sessões de estúdio com o produtor (e ex-namorado) Rob Fusari, quando ele comparou sua teatralidade à do Queen e a apelidou de “Radio Ga Ga”, em referência à música da banda britânica. “Quando decidi que queria um nome artístico, pensei: Gaga é meio doida, e Lady tem suas conotações. Era a descrição perfeita de quem eu tinha me tornado”, disse Gaga em entrevista à revista Flybe, em 2010.

Mas como tudo na vida da Mother Monster, a história tem mais de uma versão. No mesmo ano, Fusari processou a cantora por US$ 30 milhões, alegando que foi o criador do nome artístico e que a mudança teria sido fruto de um erro de digitação no celular — "Radio Ga Ga" teria virado "Lady Ga Ga" por correção automática, e Stefani teria se apaixonado pela ideia.

Independentemente de quem batizou quem, foi com esse nome que Gaga lançou seu primeiro álbum, The Fame, em 2008, e entrou de vez para o panteão das divas pop. Desde então, a artista já venceu 13 Grammys, um Oscar, um Globo de Ouro e arrebatou milhões de fãs mundo afora com sua ousadia, talento e ativismo.

Agora, prestes a transformar a Praia de Copacabana em uma verdadeira passarela de glitter e paixão, Gaga volta a encarnar o espírito performático e provocador que a consagrou. E se o mundo conheceu Lady Gaga em 2008, foi porque uma jovem chamada Stefani decidiu que seu nome precisava ser tão ousado quanto sua música.