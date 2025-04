Quais músicas Lady Gaga vai cantar no Rio? Veja o provável setlist

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Lady Gaga já está no Brasil, mas você já está com o repertório na ponta da língua? A cantora faz um mega show gratuito neste sábado (3/5), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A expectativa é que 1,6 milhão de pessoas assistam à apresentação – que será totalmente gratuita. O repertório do show ainda não foi divulgado, mas espera-se que ela apresente um setlist semelhante ao que ela levou ao palco no festival Coachella, nos Estados Unidos, e em sua passagem no México, no último dia 26 de abril.

A apresentação deve ser separada em cinco atos, cada um contando uma história, com sonoridade e figurino especiais. No primeiro, intitulado de “De amor e vício”, hits como “Judas”, “Poker face” e “Bloody Mary” e novidades do último álbum, “Mayhem”, como “Abracadabra” e “Garden of Eden”. Tudo isso com um jogo de xadrez em cima do palco.

O segundo ato, “E ela caiu em um sonho gótico”, mescla sucessos como “Paparazzi” e “Alejandro” com lançamentos, como “Perfect celebrity” e “Disease”, diminuindo o ritmo de uma viagem no deserto (ao lado de um esqueleto). Em seguida, começa o terceiro ato – “O belo pesadelo que sabe seu nome” –, com baladas pop como “Die with a smile” e “How bad do u want me”.

A apresentação entra no quarto ato – “Acordá-la é perdê-la” – com Gaga em maior interação com o público. As músicas apresentadas nos shows anteriores incluem “Born this way”, “Blade of grass”, “Shallow” e “Vanish into you”.

Haus Labs: você sabia que Lady Gaga é dona de uma marca de maquiagens Haus Labs / Divulgação Haus Labs: você sabia que Lady Gaga é dona de uma marca de maquiagens Haus Labs / Divulgação Além de cantora, compositora e atriz, Lady Gaga tem um lado empresária que talvez você não conheça Haus Labs / Divulgação Conhecida pelas makes ousadas, em 2019, ela lançou a Haus Labs, sua marca de maquiagens Haus Labs / Divulgação A linha tem itens como base, sombras e gloss brilhantes, além de delineadores, iluminadores e utensílios, como pincéis Haus Labs / Divulgação Os produtos custam a partir de R$ 135. A proposta, segundo o site da marca, não é vender looks, mas sim autoestima Haus Labs / Divulgação Na época do lançamento da Haus Labs, Gaga falou sobre como a make foi importante para que ela se sentisse uma mulher bonita Haus Labs / Divulgação "Às vezes, a beleza não vem naturalmente de dentro. Mas sou tão grata que a maquiagem inspirou uma bravura em mim que eu não sabia que tinha", escreveu nas redes sociais Haus Labs / Divulgação "Cheguei a aceitar que descobri minha beleza tendo a capacidade de me inventar e transformar. Eles disseram que eu era apenas estranha, mas eu realmente nasci desse jeito [referência à música 'Born this way']", disse em outro momento Haus Labs / Divulgação "Eu desejo que esta maquiagem te inspire assim como me inspirou quando me apaixonei por ela e me ajudou a me descobrir. Eu te amo. Nós queremos que você ame a si mesmo", afirmou o manifesto da marca Haus Labs / Divulgação A Haus Lab não é vendida no Brasil. No entanto, o site oficial da marca entrega aqui no país, com frete grátis a partir de R$ 500 Haus Labs / Divulgação Voltar Próximo

O último ato é chamado “Ária eterna do coração monstro” e conta com apenas uma música: “Bad romance”. Apesar de mais curto, deve ser o auge do show, já que é um dos maiores hits da artista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja o provável setlist do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro:

Ato I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Ato II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Ato III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Ato IV: To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man

Born This Way

Blade of Grass

Shallow

Vanish Into You

Ato Final: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance