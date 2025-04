Show de Lady Gaga no Rio dispara procura por viagens de ônibus

O aguardado show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que acontecerá no próximo sábado, dia 3 de maio, promete ser mais do que um espetáculo musical: vai redesenhar o mapa do turismo rodoviário brasileiro.

A plataforma de intermediação de viagens Buser registrou um aumento de 130% nas buscas por passagens para a capital fluminense em comparação com o mesmo período do ano passado, quando Madonna atraiu uma multidão semelhante à famosa orla carioca.

Com expectativa de um fluxo de passageiros duas vezes maior que o registrado no feriado de 2024, a empresa prepara uma operação especial: serão mais de 150 grupos extras criados para o período, apoiados por uma frota adicional de mais de 100 ônibus fretados.

Os principais pontos de origem são cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Campinas, além de outras importantes rotas como Ribeirão Preto, Uberlândia e Campos dos Goytacazes.



Segundo Kalil Rodrigues, líder de Planejamento e Precificação da Buser, o aumento da demanda exigiu uma reorganização da malha viária em parceria com as empresas de fretamento. "Estamos reforçando a oferta de horários e ampliando os dias de saída para garantir que todos consigam chegar à cidade com tranquilidade e conforto", afirma.

Além do apelo do evento, outros fatores ajudam a explicar a alta procura pelo transporte rodoviário: as passagens mais acessíveis em comparação ao transporte aéreo, embarques fora dos terminais tradicionais - muitas vezes mais próximos a pontos turísticos como Copacabana -, e a flexibilidade na hora de cancelar ou remarcar a viagem.

A Buser também lançou uma página especial para facilitar a reserva de viagens para o evento, com saídas de diversas cidades do Brasil: https://www.buser.com.br/festival/pop. A expectativa é de que, com o feriado do Dia do Trabalho coincidindo com o fim de semana do show, a movimentação de turistas seja uma das maiores já vistas no setor rodoviário brasileiro.



