4 lugares para comer (bem) no Rio no feriadão com Lady Gaga

Olha só, turista! Enquanto Lady Gaga prepara seu 'Bad Romance' com o palco do Rio, Ipanema se transforma num 'Born This Way' gastronômico. Entre um Alejandro de caipirinha e um 'Stupid Love' por pastéis, a orla vira um cardápio de emoções. Aqui vai seu guia G.U.Y. (Gastronomia Utopicamente Yummy) para sobreviver ao feriadão sem morrer de fome (ou de inveja da coreografia da Gaga).

No coração de Ipanema, na Praça General Osório, três estabelecimentos dos mesmos donos, se destacam como destinos perfeitos para quem busca um pós-praia acolhedor e cheio de sabor. Localizados próximos a orla de uma das praias mais lindas do mundo, a Mercearia da Praça, Cantina da Praça e Bodegón, são um reflexo da diversidade e autenticidade gastronômica, oferecendo culinárias diversas mundiais como portuguesa, italiana e argentina - respectivamente - com opções de alta qualidade.

O clima em todas as casas é democrático, que atrai tanto os moradores do bairro quanto os visitantes. Com ambientes descontraídos e menus irresistíveis, cada um desses locais proporciona uma experiência única para quem aprecia boa comida e bebida em boa companhia. Os menu contam com receitas contemporâneas, além de clássicos. Sempre há uma novidade que te faz voltar em cada um deles. E tudo bem você chegar de bermuda. Afinal, você está no Rio de Janeiro, em Ipanema, e o pós praia é uma das coisas mais gostosas da vida.

"Ipanema sempre foi um bairro que nos inspirou. Um ponto de encontro onde convivem cultura, beleza e, claro, uma gastronomia que atrai pessoas do mundo inteiro. Por isso escolhemos trazer diferentes especialidades para cá. A Mercearia da Praça celebra a tradição portuguesa, a Cantina da Praça homenageia a Itália e o Bodegón traz o melhor da alma argentina — tudo isso com o jeitinho descontraído e acolhedor que é a cara de Ipanema." comenta Paulo Sauerbronn sócio dos restaurantes.

Mercearia da Praça (2016)

Na Mercearia da Praça, a autenticidade portuguesa é celebrada em cada detalhe Tomás Rangel/Divulgação



A Mercearia da Praça é um verdadeiro pedacinho de Portugal em Ipanema, onde a autenticidade portuguesa é celebrada em cada detalhe. Desde a fachada com seus azulejos típicos até a estrutura interna, que remete ao Real Gabinete Português de Leitura, o restaurante e empório transbordam charme. A vasta seleção de vinhos, presuntos, queijos e outros produtos portugueses convida os clientes a uma verdadeira viagem sensorial. Com mais de 1300 rótulos em sua adega – a maior do Rio neste segmento – o local é um paraíso para os amantes de vinho.

O menu oferece pratos irresistíveis da gastronomia portuguesa, desde o almoço até o cafezinho da tarde, com um toque especial no subsolo: a Adega da Mercearia, um speakeasy secreto que completa a experiência. No menu o bacalhau brilha, mas vai além do peixe, como o bife de pojadouro à café (R$89,90), tradicional receita lisboeta que homenageia o famoso café Marrare. Bife de filet mignon alto flambado em vinho do Porto, natas e mostarda, acompanhado de batata frita da casa e ovo frito. E o restaurante lançou pratos novos, como o cordeiro à moda de monção “cordeiro à foda” (R$84,90), Tradicional receita da Freguesia De Pias, onde se festeja a Feira de Monção, no Alto Minho. Cordeiro assado, acompanhado de arroz rico em seu caldo. Receita premiada como uma das 7 maravilhas gastronômicas de Portugal.

Serviço Mercearia da Praça

@merceariadapracaipanema

Endereço: Rua Jangadeiro, 28 - Praça General Osório, Ipanema

Telefone: (21) 39861400 / Whatsapp 97565-0774

Número de lugares: 130

Horário de funcionamento: Domingo, segunda, terça, quarta e quinta - 12:00 até 00:00 / Sexta e sábado: 12:00 até 01:00

Serviço:10%

Cantina da Praça (2017)

No Cantina da Praç, experimente o fettucine com fonduta de funghi Tomás Rangel/Divulgação



A Cantina da Praça, localizada na Praça General Osório, é um refúgio para quem busca o sabor da autêntica comida italiana em Ipanema. A decoração acolhedora e temática transporta os visitantes para uma verdadeira trattoria, enquanto o cardápio, que inclui pizzas de fermentação natural, massas frescas e focaccias artesanais, oferece pratos preparados com carinho e tradição. Com opções a partir de R$37, a Cantina é uma excelente escolha para quem deseja saborear a Itália com um custo-benefício atraente. Para harmonizar, uma seleção de mais de 60 rótulos de vinhos, incluindo Chianti e Brunello di Montalcino, garante uma experiência gastronômica completa e deliciosa.O Carbonara é um dos pratos que faz parte do menu desde a abertura da casa e um dos mais pedidos . O clássico italiano custa R$62 e é servido de forma generosa com pasta de grano duro com molho à base de ovos, bacon, queijo e pimenta preta.

Serviço Cantina da Praça

@cantinadapracaipanema

Endereço: R. Jangadeiros, 28 – Ipanema (em frente a Praça General Osório)

Telefone: (21) 32589540 / (21) 980290083 (Goomer e Whatsapp)

Horários de Funcionamento: De domingo à quinta, das 12h à 00h. Sextas e Sábados, das 12h à 01h.

Bodegón (2025)

Bodegón é um novo sabor de Buenos Aires em Ipanema Tomás Rangel/Divulgação



Aberto em 2025, o Bodegón é um novo sabor de Buenos Aires na Praça General Osório, com um cardápio que vai muito além dos famosos cortes de carne argentinos. Inspirado nos tradicionais restaurantes da capital argentina, o Bodegón traz a alma e a generosidade dos imigrantes que, com suas receitas de família, criaram um ambiente acolhedor e repleto de história. As Milanesas, em versões de carne e frango, são o destaque da casa, acompanhadas por mais de 150 rótulos de vinhos argentinos. O clima descontraído e familiar convida todos a se reunir em torno da mesa, fazendo do Bodegón o lugar perfeito para um encontro após um dia de praia. As Milanesas brilham no cardápio com opções como o Clássico de carne empanada e finalizado com aioli cítrico de ciboulette e folhas de baby rúcula (R$38). O Napolitano (R$58), Carne empanada, molho de tomate, queijo canastra, tomate grape confitado e basílico.

SERVIÇO BODEGÓN:

@bodegonrio

Endereço: Rua Jangadeiros, 14- Praça General Osório, Ipanema

Telefone: 21 97686-3300

Número de lugares: 82

Horário de funcionamento: Dom a qui- 12h até 00h / Sexta e sábado: 12h até 01h / Taxa de rolha: R$60







Na Mercearia da Praça se delicie com o Bife Pojadouro com molho de café Tomás Rangel/Divulgação Na Mercearia da Praça, a autenticidade portuguesa é celebrada em cada detalhe Tomás Rangel/Divulgação Tradicional bolo russo Medovik, feito com camadas finas de biscoito artesanal de mel e recheio de smetana, um creme azedo feito na casa Reprodução Instagram Bodegón é um novo sabor de Buenos Aires em Ipanema Tomás Rangel/Divulgação No Cantina da Praç, experimente o fettucine com fonduta de funghi Tomás Rangel/Divulgação A Mercearia da Praça é um verdadeiro pedacinho de Portugal em Ipanema Reprodução Instagram Voltar Próximo

Bolo Russo

Tradicional bolo russo Medovik, feito com camadas finas de biscoito artesanal de mel e recheio de smetana, um creme azedo feito na casa Reprodução Instagram









Entre as areias de Ipanema e o burburinho elegante do bairro mais charmoso do Rio, esconde-se uma joia rara da confeitaria: O Medovik. A boutique, que ocupa discretamente o segundo andar de uma galeria, tem apenas uma mesa — e isso basta para ser um sucesso absoluto. A cada fatia servida, a pequena loja conquista não só os moradores da zona Sul, mas também foodies de todo o país, encantados por receitas que até então não existiam por aqui.

Foi ali, em Ipanema, que a carioca Raisa Coppola decidiu realizar um sonho: apresentar ao Brasil o tradicional bolo russo Medovik, feito com camadas finas de biscoito artesanal de mel e recheio de smetana, um creme azedo feito na casa. A ideia começou de forma tímida, entre encomendas para vizinhos e amigos, e hoje movimenta filas de curiosos e apaixonados por doces com história. A receita já foi eleita o melhor bolo do Rio de Janeiro pela Veja Rio e entrou para a seleta lista do guia internacional Taste Atlas como um dos melhores do mundo.

Mais do que vender bolos, O Medovik apresenta uma nova forma de consumir confeitaria. Cada receita traz um pedaço de memória, de cultura, de tempo. A versão clássica divide espaço com sabores como pistache, caramelo, nozes e maracujá, além de edições mensais que fazem a boutique ser parada obrigatória para quem busca novidade.

Recentemente, Raisa foi além do Medovik e trouxe ao Brasil outro ícone do Leste Europeu: o bolo Kiev. Com camadas crocantes de merengue, nozes, creme amanteigado com conhaque e acabamento floral feito com corantes naturais, o doce é mais um exemplo do cuidado e da precisão técnica da boutique. A receita, até então inédita no país, resgata tradições da antiga URSS e emociona quem cresceu com essas memórias ou as descobre ali, pela primeira vez.

O Medovik é mais do que uma loja. É uma experiência sensorial, histórica e afetiva — que encontrou em Ipanema, bairro de alma livre e espírito cosmopolita, o cenário perfeito para florescer. Num espaço onde cabe apenas uma mesa, sobra o essencial: autenticidade, sabor e encantamento.

“Ipanema sempre foi sinônimo de charme e diversidade, e é nesse espírito que nasceu a boutique O Medovik. Nosso objetivo é trazer um pedaço da cultura russa oferecendo o autêntico bolo de mel que conquistou o mundo. Estar aqui, neste bairro tão vibrante, é celebrar diariamente a união de tradições e sabores.”, fecha Raisa Coppola sócia da boutique.

Serviço O Medovik:

@o.medovik

Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 156, sobreloja 203 – Ipanema

Telefone: (21) 99579-9904

Horário de funcionamento : segunda à sexta: 10h às 18h, sábado: 10h às 17h