Nikolas e deputados do PL mandam milhões em emendas para times de futebol

Quatro deputados federais mineiros destinaram parte de suas emendas parlamentares impositivas para financiar clubes de futebol do interior do estado. Marcelo Álvaro Antônio (PL), pai da deputada estadual Amanda Teixeira Dias (PL), Rosangêla Reis (PL), Nikolas Ferreira (PL) e Lincoln Portela (PL) destinaram juntos R$ 3,3 milhões de recursos públicos para três clubes, segundo revelou reportagem do jornal O Globo.







O maior beneficiado é o Ideal Futebol Clube, de Ipatinga (MG), no Vale do Aço, com R$ 2,5 milhões em emendas. Foram R$ 1,5 milhão de Álvaro Antônio e R$ 1 milhão de Rosângela Reis. A justificativa para o envio foi patrocinar atividades esportivas para jovens e exercícios para crianças e idosos.





O valor destinado à agremiação esportiva supera as emendas individuais enviadas à Prefeitura de Ipatinga entre 2023 e 2025 que, totalizaram R$ 2,1 milhões.





Nikolas Ferreira mandou, ano passado, R$ 400 mil em recursos públicos para o União Futebol Clube, da cidade de Divino (MG), na Zona da Mata mineira. O recurso público encaminhado por Nikolas ao clube de futebol é quase o dobro da última emenda parlamentar recebida pelo município em 2018 no valor de R$ 222 mil.

Lincoln Portela (PL) também destinou parte de suas emendas para o Operário Esporte Clube, em Raul Soares, Zona da Mata, com o objetivo de “desenvolvimento de crianças e jovens por meio do futebol”. Desde 2023, o município recebeu R$ 457 mil em emendas individuais, valor próximo ao destinado ao clube.

Além dos quatro deputados federais do PL mineiro, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) destinou R$ 1 milhão para o CSA de Macéio, capital alagoana, e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) carimbou R$ 1,5 milhão para o Operário Futebol Clube, de Campo Grande (MS).

Ano passado, cada deputado federal teve o direito de definir a aplicação de R$ 37,9 milhões do Orçamento federal, e cada senador, de R$ 69,6 milhões.

Outro lado

Procurada pela reportagem, Rosângela Reis disse que os recursos destinados ao Ideal têm como finalidade central a oferta de atendimento especializado a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A parlamentar disse ainda que a “seriedade e a transparência da entidade podem ser comprovadas por sua regularidade junto aos órgãos de controle, pela ampla atuação em transparência ativa e pela possibilidade de verificação presencial das atividades na sede da associação, durante os horários de atendimento”.





Também por meio de sua assessoria, Nikolas disse que a “seleção de beneficiários tem caráter discricionário conforme a previsão legal e normativa para o tema”. Disse ainda que a emenda de R$ 400 mil foi destinada à aquisição de equipamentos esportivos, mas que os recursos ainda não foram liberados pelo Ministério do Esporte. Já Lincoln Portela disse que o clube beneficiado atende cerca de 500 crianças. "Envio para o esporte porque tem toda legalidade para ser enviado. Eles fazem um trabalho social de excelência", afirmou.





Marcelo Álvaro Antônio não se manifestou.





Veja quanto foi destinado para times de futebol mineiros

Ideal Futebol Clube (Ipatinga)

R$ 1 milhão do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL)

R$ 1,5 milhão da deputada federal Rosângela Reis (PL)

União Futebol Clube (Divino)

R$ 400 mil do deputado federal Nikolas Ferreira (PL)

R$ 400 mil do deputado federal Lincoln Portela (PL)