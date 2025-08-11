Mar da Galileia fica vermelho e reacende temores de ‘mau presságio’ bíblico

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Mar da Galileia, em Israel, tradicionalmente com águas claras e tranquilas, se pintou de vermelho no último final de semana. A cena apavorou moradores da região, que viram a mudança como mau presságio, rendendo comparações com as 10 pragas do Egito, descritas na Bíblia.

De acordo com o livro do Êxodo, o rio Nilo, fonte de vida do Egito, tornou-se sangue, matando todos os peixes e tornando a água imprópria para consumo. Mas, segundo especialistas, não há nada de sobrenatural no fenômeno.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente de Israel, a tonalidade foi causada pela proliferação da microalga Botryococcus braunii, que pode ficar avermelhada quando há acúmulo de um pigmento natural sob intensa luz solar. As autoridades informaram que as algas são inofensivas e que a água continua própria para banho. Não há registros de reações alérgicas ou riscos à saúde.

A microalga é verde e conhecida por produzir grandes quantidades de hidrocarbonetos, que podem ser utilizados na produção de biocombustíveis. O fenômeno é resultado da acumulação natural de pigmentos em condições que favorecem o crescimento, como altas temperaturas quentes, luz solar intensa e águas ricas em nutrientes. O fenômeno também pode ocorrer a partir de outros microrganismos, como as cianobactérias.

Apesar da explicação científica, as redes sociais viram a coloração como um sinal apocalíptico. Isso porque o Mar da Galileia é muito importante para cristãos e judeus. No Novo Testamento, ele foi palco de milagres como a caminhada sobre as águas, a pesca milagrosa e a multiplicação de pães e peixes.

Já para os judeus, era um lugar de pesca de residências.

Casos semelhantes já foram registrados na região. Em 2021, uma lagoa próxima ao Mar Morto, na Jordânia, também ficou vermelho-sangue, o que também reacendeu associações com passagens bíblicas e histórias como a destruição de Sodoma e Gomorra.

O que é a Maré Vermelha?