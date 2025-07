Mar azul neon intriga banhistas em Santa Catarina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O mar de Porto Belo, em Santa Catarina, chamou atenção nas redes sociais após ganhar um brilho azul neon durante a noite. O fenômeno, que atraiu a curiosidade de moradores e turistas, é causado por microalgas e, segundo especialistas, não oferece riscos à saúde humana.

A bioluminescência é a produção e emissão de luz por organismos vivos através de reações químicas. No caso do mar de Santa Catarina, a interação entre as substâncias luciferina e a luciferase provoca a liberação de luz quando as células são agitadas – como ocorre com o movimento das ondas. É por isso que é possível ver o mar "acender" quando as ondas se aproximam da faixa de areia.

Essa não é a primeira vez que o fenômeno ocorre em Santa Catarina. Em julho de 2024, foram registrados casos semelhantes nas praias da Ribanceira, em Imbituba, e em Balneário Camboriú. Também já foi registrada a bioluminescência em praias de Niterói (RJ) e Ilhabela (SP), entre outros.

Pesquisadores asseguram que as microalgas responsáveis pelo fenômeno impressionante não são tóxicas nem representam perigo para os banhistas.

Embora não seja tóxica, a recomendação é de cautela. Isso porque as microalgas podem atrair outros organismos potencialmente danosos.