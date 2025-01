Robô 'passeia' com cachorro cibernético em calçadão de praia do Rio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Após um dia de praia, é muito comum ver pessoas passeando com seus cachorros pelo calçadão. Mas, no último sábado (11/1), no calçadão da Praia de São Francisco, em Niterói (RJ), uma cena dessas causou surpresa em muita gente. Isso porque em vez de um humano e seu animal de estimação, tratava-se de um robô humanóide e um pet cibernético.

A cena foi registrada pela atriz Kenya Sommerfeld, que deu de cara com as máquinas enquanto passeava com o marido e os dois filhos. "E por falar em B.O, olha isso, Bernardo. O robô passeando com o cachorro. Essa é nova, hein”, disse ao filho mais velho, enquanto o menino não tirava os olhos da dupla curiosa.

“Não sei de quem eram. Tinham dois caras com os controles remotos. Fui levar as crianças para andar de skate e patinete. Estava conversando com o Bernardo e quando olhei pra frente vi os robôs andando, peguei o celular e comecei a gravar. Imagina um desse na minha casa me ajudando com as crianças? Seria maravilhoso”, brincou em entrevista ao jornal O Globo.

“É do meu tamanho. Eu amei ver o robô, queria ter um em casa. Se eu tivesse uma fortuna pra comprar, eu compraria”, desejou a criança.

Outro vídeo, que mais parece ficção científica, mostra o cachorro-robô brincando com um canino de verdade. Ele também chama atenção de uma criança. Enquanto isso, o robô humanoide aguarda de pé e, em seguida, puxa o cachorro pela coleira.

Os robôs, chamados Troy e Scooby, foram criados pela empresa FutureMedia, de comunicação interativa, com sede em Niterói. A marca apresenta o robô maior como uma “novidade tecnológica que garante ser o foco nos eventos e ser o carro chefe na nova onda de tecnologias em terras brasileiras”.







Já o cão robótico é descrito como “um aliado poderoso, versátil e eficiente, que é capaz de explorar locais de alta periculosidade, inacessíveis aos seres humanos”. “Troy e Scooby exploram a orla em grande estilo! Mobilidade avançada e inteligência artificial se unem para mostrar o futuro da robótica em qualquer cenário”, escreveu o perfil da empresa.