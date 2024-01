Ir às compras e não saber onde está algum produto não é mais um problema. Pelo menos, não em um supermercado do Rio de Janeiro. A loja conta com um robô programado para explicar onde está a mercadoria que o cliente precisa.

A experiência viralizou na rede social após um jovem, chamado Gustavo, mostrar sua experiência com o atendente virtual. Depois de acionar o robô, ele pergunta qual produto precisaria encontrar e recebe o comando “queijo ralado”. Em seguida, diz que o alimento está no corredor “massas e atomatados” e pode levar o cliente até lá.



O jovem então toca na opção "sim", e o robô o guia até o local. Ele disse que sentiu um pouco de vergonha, já que o atendente anda muito lentamente. Ao chegar ao corredor, o robô se despede e deseja "boas compras". O atendente parece tão humano que Gustavo o agradece como se fosse um. “Obrigado, viu, querido? Vai com Deus”, disse o jovem.

O robô foi desenvolvido pela empresa brasileira Human Robot. A tecnologia surgiu para ajudar pessoas com mobilidade reduzida e idosos. Mas seu criador, Olivier Smadja, percebeu que a invenção tinha um grande potencial, podendo atuar como ajudante em comércios e festas.

Chamado de ‘Robios’, a novidade não tem aparência de humano, se assemelhando ao rosto de um personagem de anime ou desenho animado. A ferramenta permite modificar o rosto dele e adaptar as cores da tela à paleta da marca que resolveu utilizar o robô.

Até o fim de 2023, 55 robôs do tipo estavam em operação em diversas empresas brasileiras. Além do atendimento ao cliente, a ferramenta pode promover marcas, mapear itens faltantes e alertar para a reposição.

Uma das empresas é justamente a que Gustavo visitou: a Rede Supermarket que, no mês passado, inaugurou uma loja conceito na Barra da Tijuca, no Rio. Além de produtos diversificados, o supermercado trouxe a tecnologia para a rotina dos clientes, com painéis de LED, disparo de comunicação e preços centralizados, caixas de autoatendimento e, claro, o robô atendente.