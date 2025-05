Papa Leão XIV não mencionou Jair Bolsonaro durante a sua primeira missa

Em 9 de maio de 2025, o recém-eleito papa Leão XIV celebrou a sua primeira missa na Capela Sistina, no Vaticano, marcando o início oficial de seu pontificado. Desde então, um vídeo foi visualizado mais de 700 mil vezes nas redes sociais com a alegação de que o pontífice citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma suposta fala sobre 'líderes que apoiam a Igreja'. Mas registros da íntegra de seu discurso mostram que em nenhum momento o líder da Igreja Católica mencionou o ex-mandatário brasileiro.

'Novo papa faz oração na sua primeira missa e cita Bolsonaro entre os líderes que apoiam a Igrej ! Ex-presidente cai em lágrimas ao saber', diz o texto sobreposto à sequência que circula no TikTok, no X, no Instagram e no Facebook.



A gravação viral contém imagens do papa Leão XIV e do ex-presidente Jair Bolsonaro, com uma narração afirmando que milhares de fiéis 'lotaram a praça São Pedro' para a primeira missa do novo líder da Igreja Católica.

O suposto 'momento inesperado', então, teria ocorrido durante a homilia do papa, em que ele teria anunciado: 'Hoje rezo pelos líderes que, mesmo fora do altar, protegem os valores da fé. Que Deus abençoe aqueles com coragem, [que] defendem a liberdade religiosa, mesmo diante da perseguição'.

Em seguida, a postagem viral diz que o pontífice teria mencionado nominalmente o político brasileiro: 'Incluo nesta oração o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que se recupere, se fortaleça e continue sendo instrumento de proteção à fé cristã'.

A gravação também indica que, ao saber do ocorrido, o ex-presidente teria caído 'em lágrimas', dizendo: 'Nunca imaginei que um papa rezaria por mim'.

Em 8 de maio de 2025, o cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito o novo papa, adotando o nome Leão XIV. No dia seguinte à confirmação de seu pontificado, ele realizou a primeira missa na Capela Sistina, restrita aos cardeais que participaram do conclave. A missa aberta ao público, por sua vez, foi realizada na praça São Pedro em 18 de maio.

Mas, ao contrário do que indica a postagem viral, em nenhum momento da celebração o pontífice citou Bolsonaro.

Uma busca por palavras-chave no Google com os termos 'papa Leão XIV', 'Bolsonaro' e 'primeira missa', não levou a registros ou notícias da suposta menção ao ex-presidente.

Por sua vez, uma consulta ao site oficial do Vaticano, permitiu encontrar a íntegra da sua homilia, confirmando que não houve declaração como a citada nas redes.

Na verdade, sua primeira missa foi marcada por uma fala em defesa de um 'esforço missionário' da Igreja Católica, na qual lamentou o declínio da fé em favor do 'dinheiro', 'do poder ou do prazer'. O novo pontífice celebrou a missa em inglês e italiano, e rezou trechos em latim.

O portal do Vaticano também transmitiu a missa presidida pelo novo papa ao vivo em seu canal no YouTube.

O conteúdo viral, por sua vez, foi publicado originalmente por um perfil que se descreve como sendo de conteúdos 'que vão te emocionar', com gravações compostas por imagens de figuras públicas supostamente se comovendo com alguma ação. A AFP já verificou uma postagem com formato semelhante em abril deste ano.

