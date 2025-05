Trump escreveu carta ao papa Leão XIV para convidá-lo à Casa Branca

O presidente americano, Donald Trump, convidou o papa Leão XIV para visitar a Casa Branca em uma carta que seu vice-presidente JD Vance entregou nesta segunda-feira(19) ao primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos.

O Vaticano divulgou uma foto do papa com Vance e o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, ambos católicos.

"O vice-presidente entregou ao papa uma carta do presidente e da primeira-dama", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Afirmou que Trump espera que a visita aconteça o mais rápido possível.

Vance e Rubio assistiram à missa inaugural de seu pontificado na Praça São Pedro no domingo.

Leão XIV, de 69 anos, defendeu a paz e a expectativa era que discutisse com Vance e Rubio o papel do governo americano para encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Trump conversa por telefone com seu colega russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira.

Vance se reuniu nesta segunda-feira com o monsenhor Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados, disse o Vaticano em nota. Ambos celebraram as "boas relações bilaterais", acrescentou.

Antes de se tornar papa, como cardeal ou bispo, Robert Prevost compartilhou na rede social X postagens que criticavam Trump e seu vice-presidente, especialmente por suas políticas de imigração.

Mas Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, insistiu no domingo que os Estados Unidos estão "muito orgulhosos dele" e o têm em suas orações no início "deste trabalho tão importante" à frente da Igreja Católica.

