O supermercado especializado para quem quer transformar as compras do mercado em um momento de conversa

Nesse supermercado, o caixa demora para passar as compras, mas ninguém reclama. O “caixa bate-papo” foi criado para quem gosta de conversar com o atendente, especialmente o público idoso. A novidade é da rede de supermercado Enxuto, que tem lojas no interior de São Paulo. O perfil Tiu Gabis compartilhou um vídeo explicando como funciona a dinâmica.

No caixa, não tem lugar para pressa. Ele é especializado para quem quer transformar as compras do mercado em um momento de conversa. Por isso, o local tem uma espécie de lounge, com cadeiras, café e biscoito, para deixar a espera mais confortável. “É um caixa para tagarelas”, disse o influenciador que compartilhou a novidade. Ele conta que levou a mãe e a filha, que gostam de bater papo, para testar a novidade. As duas aprovaram a ideia. “Atendimento VIP”, apontou a senhora.

Quem também gostou foram os internautas que comentaram o vídeo. “Que ideia adorável! Importante porque tem muitos idosos que não têm com quem conversar, amei a caixa também mais senhora”, elogiou um perfil.

“Que marketing inteligente. Parabéns. Só coloca a placa: ‘Aqui não aceitamos reclamações’”, brincou outro internauta. Para algumas pessoas, a ideia ajuda a repensar a correria do dia a dia. “Gostei. Todo mundo com pressa, vamos refletir!”, escreveu uma mulher.

O caixa lento não é uma invenção do mercado brasileiro. Desde 2019, a rede de comércio holandesa Jumbo criou o “caixa com conversa”, destinado a idosos acima dos 75 anos que sofrem com solidão. Com a resposta positiva, a empresa expandiu a ideia para todas as suas 200 lojas.

Além disso, foi criado o “cantinho da conversa”, para clientes tomarem o cafezinho e conversarem. Segundo a Jumbo, os idosos são os principais usuários do caixa lento, mas ele tem sido utilizado por clientes de todas as idades que acreditam que ter menos pressa e bater um papo podem ajudar a melhorar a qualidade de vida.

"Estamos orgulhosos de que nossa equipe queira trabalhar nos caixas com conversa. Eles realmente querem ajudar as pessoas e fazer contato com elas. É um gesto pequeno, mas valioso, principalmente num mundo cada vez mais digital e acelerado", publicou a empresa em seu site.