O primeiro dia do BBB 24 mostrou para o que veio!

A escolha de novos participantes e uma prova do líder de resistência movimentaram a primeira noite na casa mais vigiada do Brasil.

O programa começou revelando os dois nomes escolhidos pelo público para se juntar à casa. Isabelle e Davi foram os mais votados e receberam a imunidade no primeiro paredão.

Para escolher os últimos seis participantes, os 18 brothers e sisters que já estavam na casa precisaram decidir entre os candidatos que foram apresentados no gramado.

Foram escolhidas três mulheres e três homens, que tiveram de se apresentar e responderam a uma pergunta aleatória na frente de todos.

Desta vez, os sortudos selecionados pela casa foram: Giovanna, Thalyta, Raquele, Juninho, Michel e Lucas Henrique. Entre eles, Giovanna, Thalyta e Michel são de Minas Gerais.

Agora, o time do BBB 24 está oficialmente completo, com seis participantes do grupo Camarote e 20 do Pipoca.

Acompanhe as novidades sobre o BBB 24 em nossas redes sociais.