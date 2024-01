Assim como Taylor Swift, a banda norte-americana Paramore pode regravar toda sua discografia por causa dos direitos autorais. É o que revelou o jornal The Sun. O grupo anunciou, no mês passado, que não tinha mais vínculo com a gravadora Atlantic Records. No entanto, Hayley Williams e os demais membros estariam brigando para manter os direitos das gravações de seus seis álbuns.

Fãs da banda especularam um possível término desde que o grupo arquivou todas as publicações das redes sociais. Mesmo questionados, os integrantes do grupo não deram nenhuma explicação sobre o futuro do Paramore.

Além disso, na semana passada, os roqueiros cancelaram a participação no festival iHeartRadio, que acontece no próximo sábado (13/1), na Califórnia, nos Estados Unidos. No comunicado, a banda justificou o cancelamento por “circunstâncias imprevistas” e pediu desculpas por “qualquer inconveniente”.

De acordo com o The Sun, o sumiço do Paramore é causado pelos problemas da banda com a diretoria e empresários da gravadora. O grupo de Hayley tem planos para regravar as músicas e retomar os direitos da própria obra. “Tudo o que eles querem é a propriedade de sua música”, disse uma fonte não identificada ao jornal.

O caso do Paramore é semelhante ao de Taylor Swift. Hayley, inclusive, é amiga de longa data da loirinha. Taylor tem regravado seus seis primeiros álbuns após a gravação original ter sido vendida pela antiga gravadora.

Segundo a publicação, Swift tem apoiado a decisão do Paramore. “Taylor os apoia muito nos bastidores e está sempre disponível para aconselhá-los. Ela é a maior incentivadora deles. É provável que haja mais bandas e artistas regravando suas músicas nos próximos anos para recuperar os direitos”, diz um trecho da reportagem.

A banda abrirá os shows de Taylor Swift, com a ‘The eras tour’, na Europa. O Paramore também continua confirmado no Lollapalooza Brasil, que acontece em março, em São Paulo.