Eduardo Bolsonaro volta a criticar Nikolas: ‘Triste de ver’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos voltaram a criticar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nesta segunda-feira (28/7). O parlamentar mineiro tem sido alvo de uma ala bolsonarista por supostamente não dar um apoio explícito aos atos do filho 03 de Bolsonaro nos Estados Unidos, em especial em relação à tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros exportados.

Nas publicações no X (ex-twitter), Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira que vive nos EUA, disse que a razão de Nikolas não apoiar Eduardo Bolsonaro nominalmente é porque “ele não quer manchar a recente fama decorrente dos vídeos virais que obteve, curiosamente após conhecer o Pablo Marçal”.

Em outro momento, o blogueiro compartilhou uma publicação de um perfil criticando Nikolas por anunciar a participação de um perfil de direita da chamada "Baianinha Intergalática", conhecida por ser ex-bolsonarista, em um programa de áudio no X. “Isso aconteceu mesmo? Se sim, o Nikolas é canalha, pois essa vadia já falou merda até de minha filha doente”, disse Allan dos Santos.

Eduardo Bolsonaro respondeu à publicação do blogueiro, reclamando da influenciadora de direita. “Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e a de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou”, escreveu o deputado licenciado.

Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou. — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 28, 2025

"Pouco ativo"

Recentemente, o filho do ex-presidente pediu mais apoio do parlamentar mineiro. Em declaração a Revista Oeste, Eduardo disse que Nikolas tem se mostrado “pouco ativo” nas redes sociais diante da sua articulação nos Estados Unidos para sancionar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e interferir no julgamento do pai pela suposta tentativa de golpe.

Segundo Eduardo, Nikolas é “a voz mais escutada” entre os parlamentares nas redes e “sabe como fazer um vídeo viralizar”. Por isso, causou estranhamento a postura discreta do mineiro em relação à atuação internacional do grupo bolsonarista.

“Na nossa percepção, acho difícil que ele não tenha a exata dimensão daquilo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos — e isso é vital para conseguirmos resgatar a democracia brasileira, porque ela não vai ser resgatada através das ferramentas internas que temos no Brasil”, afirmou o filho do ex-presidente.

Apesar das reclamações do aliado, Nikolas subiu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula. O deputado mineiro constantemente divulga o ato convocado pelos bolsonaristas para o domingo, dia 3 de agosto, com o lema “Fora Lula e Moraes”.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas procurou a assessoria do deputado mineiro para comentar as críticas de Eduardo Bolsonaro e Allan dos Santos. Assim que houver um retorno, esta matéria será atualizada.