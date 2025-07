Lula ironiza lema bolsonarista: ‘Brasil acima de tudo, mas primeiro os EUA’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou o lema bolsonarista “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” ao relacionar a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos exportados pelo Brasil. Lula disse que a atitude do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em articular sanções com o governo de Donald Trump é uma “falta de vergonha, caráter e patriotismo”

“Os caras que faziam campanha embrulhados na bandeira nacional, [dizendo] “Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo” e agora ele vai para a desfaçatez. [É] O Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos”, disse o presidente, durante uma inauguração de uma termelétrica no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (28/7).

Ao voltar a culpar a família do ex-presidente pela tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, taxa que entra em vigor em 1º de agosto, Lula disse que Bolsonaro não merece “o sacrifício do povo brasileiro”. “Ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela Justiça. Então, é triste que tenha acontecido isso, é muito triste”, disse.

Desde que as tarifas foram anunciadas por Donald Trump, no início de julho, o governo federal tenta negociar com a Casa Branca. Porém, o cenário em Washington é de pouco espaço para interlocução. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, por exemplo, viajou até os EUA, mas sem expectativas de ser recebido pela gestão do magnata republicano.

Uma comitiva de senadores também está em Washington para levar as preocupações dos setores produtivos e tentar interlocução com representantes do partido Republicano. Ao Estado de Minas, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) disse que o objetivo da missão é adiar o início da taxação. “Se conseguirmos isso e reabrir o diálogo, seremos bem-sucedidos”, disse.