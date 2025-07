Pacheco rebate bolsonaristas: 'Nunca abaixei a cabeça para esse grupo'

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reagiu neste domingo (27/7) às críticas disparadas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após seu discurso ao lado do presidente Lula (PT) em Minas Gerais. Em nota enviada ao Estado de Minas, o senador afirmou que convive com a hostilidade da extrema direita desde antes de assumir o comando do Congresso Nacional e que não irá recuar.

“Convivo com este tom agressivo da extrema direita desde antes de ser presidente do Senado. Nunca abaixei a cabeça para esse grupo, que só faz gritar e agredir. Não propõe nada de relevante e útil”, disse.

A declaração é uma resposta direta ao coro de críticas liderado por influenciadores e parlamentares bolsonaristas após Pacheco afirmar, durante cerimônia em Minas Novas, que Lula será “ainda mais importante no seu próximo mandato como presidente da República”. No evento, o senador também fez agradecimentos ao governo federal pelos investimentos no estado e repudiou tentativas de golpe contra a democracia.

“Sobre minha fala recente, na qual fiz a defesa da democracia e externei meu repúdio à tentativa de golpe, entendo que essa postura deveria ser obrigação de todos, esquerda, centro e direita”, completou.

Nas redes sociais, nomes como Rodrigo Constantino e Leandro Ruschel acusaram o presidente do Senado de “mostrar a carranca petista” e o chamaram de “extremista alinhado à esquerda”.

Pacheco, que vinha mantendo um perfil mais moderado, adotou nos últimos dias um tom mais enfático contra o bolsonarismo e passou a ser tratado nos bastidores como um nome cada vez mais disposto a disputar o governo de Minas Gerais em 2026.