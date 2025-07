Lula: 'Ninguém tem a relação que eu tenho com os países do mundo'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (24/7) que não há nenhum presidente no mundo que tenha uma relação tão boa com outros países do que ele e aproveitou para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

"Não tem ninguém, nenhum presidente deste mundo, que tem a relação que eu tenho com todos os países do mundo", afirmou o político durante agenda em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha.

Ele relembrou o encontro que teve com os presidentes do G-8, em 2003, ainda no seu primeiro mandato, quando se aproximou dos presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush, e da França, Jacques Chirac.

Lula também afirmou que está disposto a conversar com o norte-americano Donald Trump, mas exige que o povo brasileiro seja respeitado e pontuou que sua guerra não é contra os Estados Unidos e, sim, contra corrupção, privilégios e fome.

"Esse país é do povo brasileiro. A única que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro, como eu respeito o povo americano. Eu respeito o americano, que é um povo trabalhador, um povo vencedor", afirmou.

Bolsonaro

Já sobre Bolsonaro, o petista afirmou que, "se a Justiça decidir, com base nos autos do processo, ele vai para o xilindró" e destacou que isso depende exclusivamente da Justiça e que, no Brasil, ela é independente do governo federal.

Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, o petista classificou de irresponsável.

"O filho abandona o mandato de deputado, vai para os Estados Unidos e fica perto de um filho do Trump ou de não sei quem do Trump, falando 'solta meu pai'. Coisa de moleque irresponsável! Na hora de falar merda na internet, ele não tem responsabilidade", concluiu.