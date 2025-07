Lula diz que Bolsonaro 'fugiu como um rato' quando tomou posse

O presidente Lula esteve em Minas Novas (MG), cidade no Vale do Jequitinhonha, nesta quinta-feira (24/7), para anunciar investimentos e ações em áreas como educação, igualdade racial, direitos humanos e desenvolvimento regional. Ele aproveitou o palanque para falar da crise com os Estados Unidos e atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos.

“O cara tentou dar o golpe para não dar posse para mim. Não teve coragem de me esperar, fugiu como um rato foge. Fugiu. Agora, fez a bobagem que fez e mandou o filho dele sair de deputado federal e ir para Washington pedir para que o presidente Trump intermeia (sic) no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. Fez as merdas que fez, pague pelas merdas que fez. Aqui tem Justiça”.

Em seguida, Lula deu a sua versão sobre o episódio de sua prisão, em 2018: “Foram na minha casa, na casa dos meus filhos, quebraram televisão, tiraram o tampo do fogão para ver se tinha dinheiro. Não encontraram nada. Mesmo assim, mandaram me prender. Tinha gente que falava assim: ‘Lula, vai para o exterior’; ‘Lula, vai para a embaixada’. E eu dizia: ‘o cara que não morreu de fome até os cinco anos de idade e sobreviveu não vai morrer não. Eu vou provar a minha inocência’”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O presidente falou que ofereceram um acordo para que ele ficasse em prisão domiciliar usando uma tornozeleira eletrônica. “Eu disse que não tem acordo, porque eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Segundo, eu não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo correio. Terceiro, eu não vou ficar preso na minha casa porque minha casa não é cadeia. Quem inventou a mentira contra mim que me solte”, concluiu.