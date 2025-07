Chegada de Lula aguardada em Minas Novas (MG)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sendo aguardado em Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha, para uma nova rodada de anúncios do governo federal. A cerimônia estava marcada para as 11 horas, no Parque de Eventos e Exposições da cidade, onde centenas de pessoas já se concentram, esperando a chegada do presidente.

Entre os presentes estão grupos de indígenas de diferentes etnias do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e do povo Xacriabá, que vieram do município de São João das Missões (MG), na região Norte do estado, a 650 quilômetros de Minas Novas.

Lula vai fazer anúncios durante o Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, que reúne ações interministeriais voltadas à educação, à igualdade racial, aos direitos humanos e aos povos indígenas. Esta é a sexta visita presidencial ao estado em menos de quatro meses.

De acordo com o governo federal, a região foi escolhida por ser “historicamente negligenciada pelas políticas públicas federais”. Segundo o Palácio do Planalto, as iniciativas anunciadas devem extrapolar as divisas mineiras e “terão impacto nacional, com foco nos territórios tradicionalmente vulnerabilizados”.

Minas Novas, cidade com mais de 24 mil habitantes, amanheceu com faixas espalhadas nas ruas, com saudações e mensagens de boas-vindas ao petista. Em uma das faixas está escrito: "Depois de tantos anos, Lula não apenas retorna a Minas Novas - ele reencontra o lugar onde lugar onde sempre habitou: coração de um povo que nunca o esqueceu".

Além de Lula, a cerimônia terá a presença do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para quem também foi exibida faixa de boas-vindas. "Minas Novas agradece e recebe com honra o senador Rodrigo Pacheco. Sua presença fortalece nossa esperança por dias melhores" diz a mensagem exposta.

Ainda sem oficializar eventual candidatura ao governo de Minas em 2026, Pacheco tem intensificado sua presença no interior. A participação no evento, ao lado de Lula, reforça o movimento de ensaio político. O senador é o nome preferido do presidente e de setores do PT para a disputa estadual. A nova direção do partido, inclusive, articula uma ofensiva direta para convencê-lo a entrar na corrida eleitoral.

A última visita de Lula ao Vale do Jequitinhonha ocorreu em 2017, durante a caravana política que percorreu o estado sob o signo do reencontro com suas raízes. Desde então, os desafios permanecem: o acesso precário à água potável, a fragilidade da infraestrutura viária e a escassez de investimentos continuam a marcar o cotidiano da população local.

O retorno de Lula à região se insere em um cenário de crescente tensão. Em posição cada vez mais crítica ao governo federal, Romeu Zema tem se ausentado de forma sistemática das agendas presidenciais em Minas Gerais, postura que se alinha à sua estratégia de construção de uma imagem nacional com vistas à sucessão de 2026.

A visita a Minas Novas faz parte da agenda que o presidente tem cumprido em municípios do interior com baixos índices de desenvolvimento humano e presença significativa de comunidades tradicionais. Desde o início do ano, o governo federal tem priorizado ações em territórios historicamente vulneráveis, com anúncios voltados à educação, infraestrutura e inclusão.

Também acompanham Lula os ministros Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Camilo Santana (Educação) e Anielle Franco (Igualdade Racial).