Pacheco e Haddad negociam empréstimo do Banco dos Brics para Minas Gerais

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) começou a semana em Brasília com pautas domésticas. Na segunda-feira (14/7), reuniu-se com o governador Romeu Zema (Novo) para tratar do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Na terça-feira (15/7), a agenda foi com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), para discutir um empréstimo que Minas Gerais tenta obter junto ao Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics.

Zema e Pacheco debateram a situação dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao programa de refinanciamento da dívida dos estados. O programa, formulado pelo senador, foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado e sancionado parcialmente em janeiro.

Desde então, os vetos se tornaram a principal pauta de Zema em Brasília. O governo de Minas articula a derrubada das decisões de Lula junto a outros estados endividados. Além de servir como tema central na cruzada do governador contra o petista, o assunto é apontado como um obstáculo para a adesão ao Propag.

Já nesta terça, a pauta da reunião entre Pacheco e Haddad foi a tentativa de viabilizar um empréstimo de US$ 200 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). O valor seria contratado junto ao Banco dos Brics, instituição financeira ligada ao grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A reunião com Haddad contou com a presença de representantes do BDMG e de Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado. O Banco dos Brics é chefiado pela ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT).

Em Brasília, o bom trânsito entre Pacheco e os petistas serve como trunfo para o senador fazer a ponte entre o governo mineiro e o governo federal, alvo de constantes críticas de Zema e do vice-governador Mateus Simões (Novo). As movimentações do senador também têm repercussão eleitoral, já que ele é o preferido de Lula para a disputa pelo Executivo estadual em 2026.