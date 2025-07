Lula busca aproximação comercial com México em 'momento de incertezas'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta quarta-feira com a colega do México, Claudia Sheinbaum, para buscar uma aproximação comercial, antes da entrada em vigor, em agosto, de tarifas de 50% e 30%, respectivamente, para as importações americanas procedentes de Brasil e México, as maiores economias da América Latina.

"Lula ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países, principalmente diante do atual momento de incertezas", informou a Presidência brasileira. Ele propôs a Claudia "o início de negociações para ampliar o acordo comercial Brasil-México" e buscar "a expansão do fluxo comercial" entre os dois países.

O vice-presidente Geraldo Alckmin visitará o México em 27 e 28 de agosto, acompanhado de uma delegação de empresários, para explorar possíveis oportunidades de negociação nos setores farmacêutico, agropecuário e aeroespacial, entre outros, segundo a Presidência.

O governo mexicano afirma que negocia em Washington uma redução das tarifas, enquanto o Brasil diz que não recebeu uma resposta para a carta que enviou ao governo americano para iniciar conversas.

