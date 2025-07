Eduardo Bolsonaro sobre Zema: 'Turminha da elite financeira'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu com ironia às declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que afirmou nesta semana que ele "criou um problema para a direita". Em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (23/7), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu a fala do mineiro e fez duras críticas a decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar também chamou o governador de "turminha da elite financeira".

A publicação não menciona diretamente o governador. O parlamentar teceu as críticas ao governador mineiro ao compartilhar um trecho da declaração de Zema. "Deve ter sido eu quem mandou prender velhinhas de 70 anos pelo resto da vida na prisão. Deve ter sido eu quem mandou prender parlamentar por uma década, por um mero vídeo na internet. Deve ter sido eu que desrespeitei todas as mais básicas liberdades individuais", escreveu Eduardo, em tom de sarcasmo.

Zema, ao comentar os impactos da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, sugeriu que o parlamentar contribuiu para o "tarifaço" imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No início do mês, Trump anunciou que irá aplicar a tarifa de 50% a produtos importados brasileiros em razão do tratamento dado pelo governo brasileiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

"A posição que foi adotada não foi a mais correta pelo filho do ex-presidente [Eduardo Bolsonaro]. Acho que isso acabou causando um problema para a direita. Mas isso vem de todo esse outro contexto, que não sabemos o que é. O presidente americano é totalmente imprevisível", afirmou o governador mineiro ao jornal O Estado de S. Paulo.

Inicialmente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, disse que a medida de Trump era resultado de um "lobby que ele realiza desde o início do ano" junto a autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro.

Mais recentemente, Eduardo vem mudando o tom e negando que trabalhou pelo tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. Agora, o parlamentar afirma que sempre trabalhou "por sanções individuais" contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, Trump teria optado por conta própria pelo "tarifaço".

Na publicação de Eduardo Bolsonaro, sem citar diretamente o ministro Alexandre de Moraes, o parlamentar também atacou o que chamou de "tirania de lunáticos". "Deve ter sido eu quem anulou o Poder Legislativo e instaurou uma tirania de lunáticos no país", publicou. Em seguida, afirmou que o país só passou a reagir ao que considera abusos quando "mexeu na turminha da elite financeira".