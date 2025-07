Lula tenta resolver impasse para concluir ponte entre Tocantins e Pará

Ao contrário do que alega uma postagem no Instagram, a obra da ponte sobre o Rio Araguaia, que liga os municípios de São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO), não está parada há três anos, período que marca a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo vídeo narrado supostamente por um morador da região, o governo de Jair Bolsonaro (PL) teria construído a ponte e deixado apenas as “cabeceiras” para conclusão no governo atual, o que também não é verdade.

Notícia do governo federal em 8 de agosto de 2022, ainda no mandato de Bolsonaro, portanto, afirma que as obras da ponte estavam 70% concluídas. Na imagem publicada à época pelo próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), é possível ver que a parte central da ponte apresenta apenas os pilares de sustentação, sem a pista.

Outra publicação do governo federal, de dezembro de 2022, cita que foram concluídos 100% da infraestrutura em lâmina d´água — estrutura que fica abaixo do nível da água — , 93,93% dos pilares e travessas e 84,73% do trecho convencional executado, mas também não aponta quanto do empreendimento foi executado no total.

Em 2024, o DNIT anunciou que a ponte estava 99,16% construída. Embora pessoas e veículos possam subir na estrutura a partir de Xambioá — alguns vídeos, inclusive, mostram habitantes do município tocantinense utilizando a ponte para caminhadas —, não é possível ir de uma cidade para a outra, pois ainda faltam os acessos à ponte no município paraense. Segundo texto publicado pela Secretaria de Comunicação (Secom), também em 2024, o empreendimento, que contempla a estrutura e os acessos, estava 87,2% concluído.

O Comprova buscou imagens de 2022 e 2025 no Google Street View e registros de satélite no navegador Copernicus, plataforma da União Europeia que monitora o planeta por meio de imagens de satélite e sensores, para mostrar as mudanças na obra.

Um dos entraves para a construção dos acessos que faltam é o processo de desapropriação e indenização dos indivíduos que moram próximos ao local. Ao Comprova, o DNIT informou que contratou os serviços de encabeçamento da ponte em 2023 e que, desde então, “estão em curso os processos de desapropriação necessários, conduzidos por meio de conciliações judiciais”.

Na parte do Tocantins, o processo de conciliação foi concluído no primeiro semestre deste ano. Em relação ao lado paraense, o órgão afirma que as primeiras audiências estão marcadas para 6 e 7 de agosto. “O DNIT reforça que está empenhado na conclusão das obras e trabalha para garantir a funcionalidade da ponte ainda em 2025”, informa o órgão.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O perfil pertence ao radialista Jiripoca da Positiva, que tem 89,4 mil seguidores. Na descrição, ele se diz “radialista e ex-chefe executor da unidade avançada do Incra de São Geraldo do Araguaia, Pará”. Jiripoca já fez várias postagens falando da ponte, quase sempre com elogios a Bolsonaro e com críticas a Lula.

Em uma das postagens, o perfil escreve: “[es]tamos juntos sempre capitão bolsonarro” (sic), manifestando apoio ao ex-presidente no mesmo dia em que ele foi alvo de operações da Polícia Federal. Até o momento desta publicação, o vídeo investigado soma 29,9?mil visualizações.

Contatado pelo Comprova, o autor afirmou que a empresa contratada por Bolsonaro concluiu os serviços para os quais foi contratada. Segundo ele, a gestão passada entregou a ponte 82% concluída, faltando o vão central e outros dois vãos de 37 metros. Por fim, ele continuou afirmando que o governo Lula parou os trabalhos no empreendimento.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação recorre a estratégias emotivas e apelativas para engajar o público. Há uso de linguagem informal, que aproxima o locutor do espectador (“meus amigos e minhas amigas”, “meu filho”), além de expressões dramáticas como “aqui dói no coração” e “é uma tristeza” para gerar indignação.

A oposição entre “nosso presidente Bolsonaro” (tratado de forma positiva) e o “desgoverno” atual (adjetivado como incompetente) sugere um viés político claro. Além disso, o vídeo convoca diretamente o público a compartilhar o conteúdo, incentivando sua disseminação com frases como “compartilhe para o Brasil e o mundo”, o que amplia seu alcance e reforça seu apelo emocional.

Demanda antiga

A ponte sobre o Rio Araguaia é uma demanda antiga por parte dos dois estados, sobretudo para o escoamento da produção agrícola no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região chamada de Matopiba. Sem a rodovia, a travessia dos veículos e cargas é feita por meio de balsas, o que gera filas demoradas e aumenta o tempo de viagem.

A construção foi autorizada em 2017, ainda durante o governo de Michel Temer (MDB), com custo estimado de R$ 132 milhões.

A obra, no entanto, só começou em abril de 2020, após ter ficado travada durante um período por disputas judiciais. Na época, o valor da obra foi ajustado para R$ 157 milhões, com previsão de entrega para setembro de 2022, prazo que não foi cumprido.

Em publicação de 2022, o valor aparece estimado em R$ 193,1 milhões. Matéria do Governo Federal de março daquele ano mostra visita técnica de Bolsonaro ao local. Na foto, é possível ver a ponte inacabada, com algumas partes apenas com os pilares, como foi mostrado nas imagens de satélite.

Fontes que consultamos

