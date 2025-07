Bolsonaro evita imprensa e segue para a sede do PL, à espera de decisão do STF

A movimentação em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (23/7) em Brasília, foi tranquila. Somente com a presença de apoiadores de Bolsonaro e da imprensa.

A atenção em torno do ex-presidente aumentou após sua defesa protocolar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal (STF), negando qualquer descumprimento das medidas cautelares impostas por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Entre as restrições, está a proibição de uso das redes sociais, seja por meio de contas próprias ou de terceiros.

No documento enviado ao Supremo, os advogados alegam que Bolsonaro não acessou redes, tampouco publicou ou solicitou publicações em seu nome. A manifestação ocorre após entrevistas recentes do ex-presidente no Congresso Nacional que ganharem repercussão no meio digital.

Com o recebimento da manifestação da defesa, caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes decidir se encaminha o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por analisar se houve violação das medidas impostas. A partir disso, poderá haver nova manifestação da PGR, mas a palavra final segue com Moraes, que pode manter as cautelares ou determinar prisão preventiva.

Bolsonaro saiu da sua residência nesta manhã a caminho da base do Partido Liberal, e não falou com a imprensa.